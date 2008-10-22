Лингвистический центр "РИО" приглашает тюменцев изучить иностранные языки

Преподаватели центра «подтянут» детей по английскому, французскому и немецкому языкам с начального уровня до продвинутого, подготовят старшеклассников к ЕГЭ, проведут интенсивные курсы для взрослых.

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