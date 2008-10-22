Лингвистический центр "РИО" приглашает тюменцев изучить иностранные языки

Лингвистический центр "РИО" приглашает детей и взрослых изучить иностранные языки.
Преподаватели центра «подтянут» детей по английскому, французскому и немецкому языкам с начального уровня до продвинутого, подготовят старшеклассников к ЕГЭ, проведут интенсивные курсы для взрослых.
Набор проводится в течение всего учебного года. По коллективным заявкам – скидки!
Преподаватели центра подтвердили свой профессиональный уровень: успешно сдали экзамен ТКТ и получили сертификаты Кембриджского университета
В связи с расширением центра на работу приглашаются квалифицированные преподаватели.