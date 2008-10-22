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Лингвистический центр "РИО" приглашает тюменцев изучить иностранные языки

22 октября 2008, 10:12
Преподаватели центра «подтянут» детей по английскому, французскому и немецкому языкам с начального уровня до продвинутого, подготовят старшеклассников к ЕГЭ, проведут интенсивные курсы для взрослых.
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Тюмень

Лингвистический центр "РИО" приглашает детей и взрослых изучить иностранные языки.

Преподаватели центра «подтянут» детей по английскому, французскому и немецкому языкам с начального уровня до продвинутого, подготовят старшеклассников к ЕГЭ, проведут интенсивные курсы для взрослых.

Набор проводится в течение всего учебного года. По коллективным заявкам – скидки!

Преподаватели центра подтвердили свой профессиональный уровень: успешно сдали экзамен ТКТ и получили сертификаты Кембриджского университета

В связи с расширением центра на работу приглашаются квалифицированные преподаватели.

Подробнее о лингвистическом центре "РИО" можно узнать здесь

#Новости#Образование#Тюмень#Таня#Общество
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