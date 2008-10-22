Эпохальное мировое событие не осталось незамеченным в Тюмени

На вопрос, зачем «Молодой гвардией» проводится эта акция, ее руководитель Газизов Артем ответил – «Когда происходит большое международное событие, мы всегда на это реагируем». В этот же день, 21 октября, в «Молодой гвардии» прошла пресс-конференция с представителями науки и общественности на тему открытия Коллайдера. Организаторам удалось связаться по телефону с пресс-секретарем европейского центра ядерных исследований, и он с помощью переводчика очень доброжелательно и подробно рассказал об открытии, ответил на все интересующие вопросы. «Развеял много мифов о «черных дырах»» - поделился Артем. Идея провести такое мероприятие не новая. Во время всем известного эстонского конфликта по поводу переноса «Бронзового солдата» в Талине «Молодая гвардия» устраивала пресс-конференцию на эту тему с прямой трансляцией по телефону из Эстонии. Практика подобных мероприятий успешно закрепляется и приносит свои плоды.