Эпохальное мировое событие не осталось незамеченным в Тюмени

Это событие уже встряхнуло общественность и породило множество споров.
Как сообщают мировые информагентства, Большой андронный коллайдер, представляющий собой закольцованный тоннель протяженностью 27 км, который проложен под землей на глубине 100 м на территории Швейцарии и Франции, является ускорителем протонов и не имеет аналогов в мире. С помощью 120 мощных электромагнитов ученые надеются разогнать встречные потоки протонов до скорости, близкой к световой. После того, как тысячи датчиков зафиксируют момент столкновения элементарных частиц, и в миниатюре будет воспроизведен «Большой взрыв», положивший 13,7 млрд. лет назад начало образованию Вселенной, исследователи надеются глубже проникнуть в тайны материи, а также хотя бы ненамного, но приблизиться к разгадке тайны антивещества и взаимосвязи пространства и времени.
Строительство БАК началось в 2001 году, однако его запуск много раз переносился Европейской организацией ядерных исследований, которая была создана в 1954 году и в настоящий момент является одним из ведущих центров исследований в области физики элементарных частиц. В настоящий момент в CERN, в том числе и по программе БАК, работают ученые и специалисты 20 европейских стран, а также России, Китая, США и Японии. Примечательно, что после того, как CERN объявила о дате начала эксперимента с использованием БАК, в мире все громче стали раздаваться голоса противников его проведения, которые заявляют, что дело может кончиться образованием «черных дыр» и разрушением нашей планеты.
Остаться равнодушными к такому величайшему в мире науки событию «Молодая гвардия» не могла. Все участники акции собрались в зале с мультимедиа аппаратурой и устроили просмотр он-лайн трансляции открытия коллайдера. Кроме того, они подняли бокалы с ими же изобретенным коктейлем, названным одноименно научному изобретению коллайдером, и выпили за это событие и за продолжение такого плодотворного международного сотрудничества. К сожалению, он-лайн трансляция проходила без перевода на русский язык. Но много полезной информации зрители услышали от гостя мероприятия Эдуарда Абрамовича Аринштейна – доктора физико-математических наук, профессора кафедры физики ТюмГУ. «Международное сотрудничество в области науки может служить примером для международного сотрудничества в экономике» - высказал интересное замечание Эдуард Абрамович.
На вопрос, зачем «Молодой гвардией» проводится эта акция, ее руководитель Газизов Артем ответил – «Когда происходит большое международное событие, мы всегда на это реагируем». В этот же день, 21 октября, в «Молодой гвардии» прошла пресс-конференция с представителями науки и общественности на тему открытия Коллайдера. Организаторам удалось связаться по телефону с пресс-секретарем европейского центра ядерных исследований, и он с помощью переводчика очень доброжелательно и подробно рассказал об открытии, ответил на все интересующие вопросы. «Развеял много мифов о «черных дырах»» - поделился Артем. Идея провести такое мероприятие не новая. Во время всем известного эстонского конфликта по поводу переноса «Бронзового солдата» в Талине «Молодая гвардия» устраивала пресс-конференцию на эту тему с прямой трансляцией по телефону из Эстонии. Практика подобных мероприятий успешно закрепляется и приносит свои плоды.
После он-лайн трансляции участники еще немного дискуссировали, немного пошутили, допили коктейли и на этом разошлись по своим делам.