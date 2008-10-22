Большой адронный коллайдер не может навредить тюменцам

Джеймс Джиллис пояснил, что слухи о конце света распространили неизвестные ученые с Гавайских островов и из Германии. Что двигало ими – непонятно. Эдуард Аринштейн добавил, что повторения «большого взрыва» не может произойти, поскольку энергия в частицах настолько мала, что ее можно сравнить с силой столкновения двух комаров. В природе существуют частицы, скорость и энергия которых значительно выше, чем в коллайдере. Однако намного легче построить БАК, чем «поймать» и изучить такую частицу.