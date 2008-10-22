Большой адронный коллайдер не может навредить тюменцам

К официальному открытию БАКа был приурочен круглый стол, организованный тюменский отделением «Молодой Гвардии».
В обсуждении приняли участие студенты физического факультета, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики ТюмГУ Эдуард Аринштейн и интересующиеся проблемой. Кроме того, на все интересующие тюменцев вопросы ответил пресс-секретарь европейского центра ядерных исследований (CERN) Джеймс Джиллис, для связи с которым был организован телемост.
В основном, собравшиеся интересовались практической значимостью проводимого эксперимента, вкладом в его разработку соотечественников, а также возможными отрицательными последствиями.
Эдуард Аринштейн подробно объяснил внутреннее устройство коллайдера и его назначение. Ускоритель заряженных частиц на встречных пучках предназначен для разгона протонов и тяжёлых ионов и изучения продуктов их соударений. Новые данные могут пролить свет на некоторые гипотезы о причине различной массы у заряженных частиц. «Когда разрабатывается такая сложная машина, попутно разрабатывается большое количество технологических процессов, которые выходят в жизнь, и дают начало большим отраслям техники,» - прокомментировал физик вопрос о практической значимости эксперимента.
Джеймс Джиллис пояснил, что слухи о конце света распространили неизвестные ученые с Гавайских островов и из Германии. Что двигало ими – непонятно. Эдуард Аринштейн добавил, что повторения «большого взрыва» не может произойти, поскольку энергия в частицах настолько мала, что ее можно сравнить с силой столкновения двух комаров. В природе существуют частицы, скорость и энергия которых значительно выше, чем в коллайдере. Однако намного легче построить БАК, чем «поймать» и изучить такую частицу.