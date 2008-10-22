Айда стритовать, или еще один способ заработать в Тюмени

И в заключение, хотелось бы вернуться к проблеме, поднятой в начале материала, а именно – отношение к стриту как к попрошайничеству. Моя мама, например, меня из дома не хотела выпускать – говорила, что стыдно вот так деньги просить. Какая то бабушка, проходившая мимо, сказала нам: «И не стыдно вам, молодые, работать бы шли, а вы попрошайничаете!». Это одна точка зрения. А другая заключается в том, что стрит – это тот же заработок. Ведь про артистов никто не говорит, что они попрошайничают? Они зарабатывают своим творчеством, талантом, мастерством. Так же и стритеры. Только как и среди артистов, среди стритеров бывают настоящие стритеры и «халтурщики», которые и поют плохо, и играют плохо, и деньги то им нужны на пиво… А есть такие, которые могут исполнить песню не хуже автора, да еще и добавить что-то: где тональность заменить, где манеру исполнения попробовать другую. Мы себя относим пока к начинающим стритерам, но надеемся, что со временем сможем стать второй группой. А пока с приходом холодного времени года стрит откладывается до апреля-мая. Но в следующем году непременно: айда стритовать!