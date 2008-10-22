Айда стритовать, или еще один способ заработать в Тюмени

Отношение к стритерам (людям, которые играют на музыкальных инструментах на улице, тем самым зарабатывая деньги) очень неоднозначно. Одни считают, что это чистой воды попрошайничество – подростки на пиво собирают. Другие – что это своего рода труд: люди дают деньги не за просто так, а за искусство. Так каково это – быть стритером – корреспондент Nashgorod.ru решил узнать в ходе эксперимента.
К эксперименту мы решили подготовиться основательно: продумали места, где в воскресенье могло бы быть много людей, определились с репертуаром – кто какую песню будет играть, потому что идеальная схема стрита – один играет, другой поет. Почему – будет рассказано позже. Немало внимания уделили и одежде – она должна быть не слишком вызывающей и раздражающей. В общем, простенькой, но со вкусом, чтобы не выглядеть как тинэйджеры, которым не хватает на алкоголь. Гитару, конечно же, настроили (те, кто думают, что в шуме города расстроенная гитара не заметна – ошибаются). На всякий случай взяли шпаргалки с аккордами к песням – вдруг от волнения что-то забудется. Все, подготовка завершена – можно выдвигаться на стрит.
Первым испытанием стало залезть с гитарой в маршрутку. По недовольным лицам пассажиров было ясно – от искусства они, увы, далеки. Уже в центре встретились с другом и пошли на первую «точку» эксперимента – к магазину «Океан». Раньше стритеры собирались напротив, через дорогу, но потом бордюрчик убрали и все перекочевали на остановку – там и людей всегда хватает, и проход узкий – никто не обойдет стороной.
Так вот, сели мы на лавочку, чехол положили рядом на асфальт, я взяла в руки медиатор и…первый блин оказался комом. Во-первых, играть на воздухе не так просто как казалось – струны окисляются, пальцы предательски скользят, путаются в струнах. Во-вторых, хоть было и довольно тепло, ветер дул не слабый – мешал. В третьих, из-за шума проезжающих машин попадать в ноты – задача не из легких. В итоге за первую песню мы ни заработали ни рубля – настроение упало, но сдаваться мы не собирались, и тогда решили сделать ход конем – сыграть знаменитую «Звезду по имени Солнце» группы Кино. Этот хит знают, наверное, все – и старшее поколение, и молодежь. И вот как раз «Звезда» то и принесла нам первые доходы. Женщина лет 50, остановившись на минуту, достала из кошелька десятку и опустила в чехол. Прервав игру, мы поблагодарили ее, на что она ответила: «Какие вы, ребята, молодцы». Нам стало неловко, но удачу мы решили не упускать, и игру продолжали.
Со временем руки привыкли к игре на воздухе, шум машин перестал отвлекать, вот только ветер мешал петь, отчего получалось не очень громко. Люди проходили мимо, кто-то, порывшись в карманах, бросал мелочь, кто-то демонстративно отворачивался и старался обойти нас стороной. А один мальчик, на вид лет десяти, остановился, постоял рядом минуты 3, дослушал песню (кажется, это были «Агата Кристи»), а потом опустил два рубля в чехол. Вот, и подрастающее поколение приобщается к хорошей музыке.
Просидев у «Океана» около 40 минут, мы решили передислоцироваться на вторую «точку» эксперимента – площадь у Центрального рынка. Перед этим, конечно же, подсчитали «выручку» - получилось около 150 рублей, в основном мелочью – бумажных купюр было только на 60 рублей. Но нас это не расстраивало – мелочь разве не деньги? Довольные первым заработком, мы уселись на край фонтана на площади. Но увы, здесь мы насобирали только 12 рублей. Площадь большая, люди рассредоточены по ней, фонтан шумит и летят брызги от него… Даже наш коронный номер со «Звездой по имени Солнце» не принес особого результата. Просидев минут 20, решили отправляться на последнюю «точку» эксперимента – к ТРЦ «Гудвин».
А вот тут то самое настоящее «рыбное место»! Расположились мы на клумбе сразу после светофора, не доходя до самого «Гудвина» - оттуда выгоняют. На этой клумбе все время кто-то играет – и на гитаре, и на аккордеоне, но нам повезло и место было свободным – наверное, потому что времени было еще только 2 часа дня. Но уже тогда в ТРЦ и оттуда шло большое количество народа – и молодежи особенно много, им за любимую музыку и десятки не жалко. А один довольно солидный «дядечка» положил нам за «Звезду» целых 50 рублей! Подумав немного, мы смекнули, что можно все время играть только одну «Звезду» и получать за это неплохие деньги.
У «Гудвина» мы просидели около часа – «гонорар» составил 240 рублей. Таким образом, за 2 часа мы заработали приблизительно 400 рублей, то есть по 200 на каждого! Учитывая то, что за эти 2 часа мы получили колоссальное удовольствие и хорошо провели время…
Теперь поделюсь некоторыми секретами мастерства, которые мы выявили в ходе эксперимента. Первое: лучшая схема – когда один играет, другой поет, потому что в стрите очень важен контакт с публикой. Нужно улыбаться, смотреть в глаза, делиться не только хорошей музыкой, но и хорошим настроением, а не просто сидеть, уткнувшись в струны и бубнить что-то себе под нос. Когда играешь и поешь одновременно, держать контакт с публикой очень сложно – так бы только Юлий Цезарь, умевший делать 3 дела одновременно, смог. Второе: лучше всего стоять с гитарой, а не сидеть – так люди видят, что ты работаешь, и деньги дают за труд. Третье: многие стритеры практикуют «попрошайничество с шапкой». Ход крайне неэффективный, потому что людей это только раздражает, как и толпа народа, собравшаяся около играющих. Идеально – двое стритеров и чехол на асфальте. Никакой навязчивости, все добровольно. И четвертое: лучше всего играть общеизвестные песни, как веселые, так и грустные. Одна моя знакомая рассказывала, как за «Владимирский централ» ей дали 1000 рублей! Просто остановилась «блатная» машина, из нее вышел представительный дядя и наградил ее таким щедрым подарком. Действительно, очень многие говорят, что на шансоне можно очень прилично заработать, но мы все-таки остались преданными русскому року. Мы же не ради денег, а ради искусства!
И в заключение, хотелось бы вернуться к проблеме, поднятой в начале материала, а именно – отношение к стриту как к попрошайничеству. Моя мама, например, меня из дома не хотела выпускать – говорила, что стыдно вот так деньги просить. Какая то бабушка, проходившая мимо, сказала нам: «И не стыдно вам, молодые, работать бы шли, а вы попрошайничаете!». Это одна точка зрения. А другая заключается в том, что стрит – это тот же заработок. Ведь про артистов никто не говорит, что они попрошайничают? Они зарабатывают своим творчеством, талантом, мастерством. Так же и стритеры. Только как и среди артистов, среди стритеров бывают настоящие стритеры и «халтурщики», которые и поют плохо, и играют плохо, и деньги то им нужны на пиво… А есть такие, которые могут исполнить песню не хуже автора, да еще и добавить что-то: где тональность заменить, где манеру исполнения попробовать другую. Мы себя относим пока к начинающим стритерам, но надеемся, что со временем сможем стать второй группой. А пока с приходом холодного времени года стрит откладывается до апреля-мая. Но в следующем году непременно: айда стритовать!