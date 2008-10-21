У тюменских автомобилистов появилось «Наставление по общению с ДПС»

«В этом “Наставлении” собраны не какие-то абстрактные ситуации, описанные сухим научным языком, а вполне конкретные происшествия, которые в доступной форме разъясняются с точки зрения закона, прав и обязанностей, как водителя, так и инспектора, – комментирует Денис Аханов. - В книгу вошли главы, которые объясняют, как быть, если вас остановили за не пристегнутый ремень, за превышение скорости, за стоянку на газоне, если вас несправедливо обвиняют в нетрезвости или выезде на встречную полосу и многое другое. В конце - бланки ходатайств и доверенностей. Одним словом, под одной обложкой мы собрали разбор часто встречающихся ситуаций, подсказки для водителей как вести себя в тех или иных ситуациях, а также рекомендации по оформлению документов. И если автолюбителей прочтет эту книгу, а после положит к себе в машину, то можно считать, что он готов ко встрече с инспектором и сможет защитить свои права».