У тюменских автомобилистов появилось «Наставление по общению с ДПС»

Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот его знание – вполне. Эта «народная мудрость» как нельзя точно отражает суть книги «Наставление по общению с ДПС», презентация которой состоялась 17 октября в Тюмени.
Ни для кого не секрет, что на дороге инспектор ГИБДД и водитель находятся в разных весовых категориях. Последние, в силу природного страха перед человеком в погонах и банального незнания своих прав, как огня боятся взмаха полосатой палочки, потому что понимают – сейчас их будут «разводить». Сотрудники ДПС напротив, «обремененные знаниями» и опьяненные чувством власти, пользуясь правовой безграмотностью автомобилистов, при каждом удобном случае приписывают несуществующие нарушения, а то и в открытую вымогают деньги. Спорить с представителями власти редко кто решается, а потому в нашей стране процветает гаишный беспредел. Изменить эту ситуацию к лучшему, хотя бы в отдельно взятом регионе, и призвано «Наставление по общению с ДПС», изданное «Союзом автомобилистов Тюмени» с целью уравнять всех участников движения и подсказать водителю, как действовать в той или иной ситуации.
«Мысль выпустить подобное издание витала уже давно, - рассказывает Владимир Раков, председатель Союза автолюбителей Тюмени. – В итоге мы взялись за работу, результатом которой стал выход в свет, не побоюсь этого слова, правового букваря автомобилиста. Над «Наставлением» трудились челябинец Юрий Панченко и директор «Союза автомобилистов Тюмени» Денис Аханов, которые совместными усилиями создали понятную и полезную для любого автомобилиста книгу, основная цель которой – помочь защитить права владельца транспортного средства и не попасть впросак при разговоре с инспектором».
«В этом “Наставлении” собраны не какие-то абстрактные ситуации, описанные сухим научным языком, а вполне конкретные происшествия, которые в доступной форме разъясняются с точки зрения закона, прав и обязанностей, как водителя, так и инспектора, – комментирует Денис Аханов. - В книгу вошли главы, которые объясняют, как быть, если вас остановили за не пристегнутый ремень, за превышение скорости, за стоянку на газоне, если вас несправедливо обвиняют в нетрезвости или выезде на встречную полосу и многое другое. В конце - бланки ходатайств и доверенностей. Одним словом, под одной обложкой мы собрали разбор часто встречающихся ситуаций, подсказки для водителей как вести себя в тех или иных ситуациях, а также рекомендации по оформлению документов. И если автолюбителей прочтет эту книгу, а после положит к себе в машину, то можно считать, что он готов ко встрече с инспектором и сможет защитить свои права».
«Книга вышла небывало широким тиражом в 30000 экземпляров, но уже сейчас можно сказать, что она долго не залежится на полках. Автолюбители проявили интерес к “Наставлению” задолго до его выхода, а после появления стали приобретать эту брошюру для себя и своих друзей, - делится впечатлениями Александр Поклонцев, представитель «Союза автомобилистов Тюмени». – Представители ГИБДД также проявили интерес к изданию и готовы закупить “Наставление” для своих сотрудников, а также планируется работа с автошколами, которые с интересом следят за этой книгой и готовы внедрить её в свою учебную программу».
На презентации также присутствовали небезызвестный борец с беззаконием на дорогах Кирилл «Медвед» Форманчук, а также екатеринбургский автоправозащитник Георгий Бадьин. По мнению Кирилла Форманчука, “Наставление” поможет простым водителям почувствовать себя увереннее и перестать покоряться беспределу сотрудников ГИБДД. Георгий Бадьин отметил, что два первых тома «Наставления» не станут последними, так как он ведет работу над проектом «Нюансы ДТП», который должен стать дополнением к имеющимся книгам и тем, чей выход запланирован на ближайшее время.