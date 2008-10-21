Тюменских школьников ждут веселые каникулы

С 26 октября у большинства школьников начнутся осенние каникулы. Первая четверть, по наблюдениям детских психологов – самая сложная. Далеко не каждый ребёнок после длительных каникул способен быстро адаптироваться к школьному режиму. Отсюда – снижение успеваемости и проблемы с дисциплиной. Поэтому осенние каникулы приходятся как нельзя кстати.
Впереди школьников ждет целая неделя каникул, свободная от занятий в школе и домашнего задания. Однако не стоит сидеть целыми днями дома – у компьютера и телевизора. В Тюмени в дни школьных каникул можно провести время весело и с пользой.
Для самых маленьких и их родителей
Театр кукол приглашает ребятишек на замечательные детские спектакли. 26 октября актеры театра представят спектакль «Сказка про слона и крокодила»: сказка о героическом Слоненке, который отправляется в путь к сонной темно-зеленой реке Лимпопо: его ждет путь с приключениями и опасностями.
В этот же день в Тюменском кукольном театре будет открыт магазин игрушек. Это особый магазин, в котором продавец будет демонстрировать автоматические и механические возможности Робота-няни, Шрэка, Барби, Куклы Маши, Буратино, Мальвины и т.д. Ваш ребенок сможет с ними потанцевать, поиграть, задать вопросы Волшебной книге и получить по Мобильному телефону поздравления от сказочных и мультяшных персонажей.
Веселая сказка о чудесах, о любви и дружбе «Ищи ветра в поле» пройдет в Театре кукол 28 октября. А известные всем персонажи сказок Иван-Царевич и Серый волк ждут на спектакль 29 октября (сказка «Иван-Царевич и Серый волк»). Героев ждут настоящие подвиги, сражения и, конечно, любовь. Случилось всё это «невесть, где и когда», а злые силы там от скуки способны на добрые поступки.
До 16… и старше
Тюменский детский молодежный театр им. В.С. Загоруйко «Ангажемент» приглашает 25 и 26 октября на спектакль «Птица Феникс». Постановка по пьесе Николая Коляды получит вторую жизнь на сцене в «Ангажементе» в работе режиссера Александра Сысоева.
Во всех кинотеатрах города 30 октября пройдет премьера замечательного мультфильма «Мадагаскар-2». Однако «Синемапарк» решил опередить всех! Уже 27 октября пройдет премьерный показ мультфильма, а также развлекательная шоу программа с участием творческих коллективов и самих героев мультфильма «Мадагаскар 2». Вас ждут приключения самой веселой компании: «монохромной» зебры, безобидного льва, красавицы бегимотихи и помешанного на здоровье жирафа. Ну и, конечно, смышленые пингвины поднимут настроение и не оставят равнодушными ни школьников, ни их родителей.
Осенние каникулы – прекрасное время для активного отдыха. Займитесь спортом, посетите секции и кружки. В отсутствие школьных занятий есть отличная возможность погонять мяч с друзьями или научиться танцевать. И, конечно, самое время – помочь родителям по домашнему хозяйству и подготовиться к новой учебной четверти.