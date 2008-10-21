Тюменских школьников ждут веселые каникулы

Во всех кинотеатрах города 30 октября пройдет премьера замечательного мультфильма «Мадагаскар-2». Однако «Синемапарк» решил опередить всех! Уже 27 октября пройдет премьерный показ мультфильма, а также развлекательная шоу программа с участием творческих коллективов и самих героев мультфильма «Мадагаскар 2». Вас ждут приключения самой веселой компании: «монохромной» зебры, безобидного льва, красавицы бегимотихи и помешанного на здоровье жирафа. Ну и, конечно, смышленые пингвины поднимут настроение и не оставят равнодушными ни школьников, ни их родителей.