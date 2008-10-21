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Девять тюменцев доставили в больницы с нарушением мозгового кровообращения

21 октября 2008, 12:10
За прошедшие сутки в Тюмени увеличилось число больных с нарушением мозгового кровообращения. В стационары было доставлено 9 пациентов.

Как сообщила корреспонденту пресс-секретарь скорой помощи города Ирина Бердюгина, обычно это количество составляет 1-3. Причиной увеличения, скорее всего, являются перепады атмосферного давления и изменение температуры воздуха. Об этом говорят сотрудники отделения неврологии 2-й областной больницы.

Всего за прошедшие сутки бригадами скорой помощи совершено 552 вызова, 271 пациент доставлен в стационары. Оказана помощь 13-ти пациентам, находящимся в угрожающем для жизни состоянии, 43 пациента получили травмы, зафиксировано 2 смертельных случая.

#Новости#Медицина#Здоровье#Тюмень#Ксения#Общество
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