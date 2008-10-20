Жилой Комплекс «Даудель»: схемы продаж жилья

В период экономического кризиса, охватившего страну, жители города верят слухам больше, чем официальным заявлениям компаний-застройщиков. На пресс-конференции, прошедшей 17 октября, кураторы проекта «Даудель» - заместитель директора по жилой недвижимости холдинговой компании «Сибинтел» Игорь Михайлов и директор по развитию компании «Ренессанс Девелопмент» Марат Бикаев - рассказали о состоянии объекта.
«Даудель» сдадут досрочно
В период накатившей на нас волны, многие люди не покупают жилье, поскольку боятся, что стройка не дойдет до логического завершения. Представители проекта «Даудель» уверяют, что объект будет сдан: Первая очередь ЖК «Даудель» сдана на 100%, вторая очередь планируется сдать досрочно, третья очередь построена на 40% - закончены все работы, связанные с монолитным строением каркаса. «Сейчас на объекте работают порядка 700 рабочих. Планируется сокращение рабочих мест, но не в связи с кризисом, а в связи с законченными работами монолитного строения» - отметил Игорь Михайлов.
Финансирование данного объекта осуществляется за счет собственных средств, поэтому срочной потребности в продаже нет – отметил Марат Бикаев.
«Оценивая ситуацию на рынке недвижимости, проект «Даудель» не может стать показательным по причине того, что спрос на этот объект очень высокий, особенно у северян, – считает Игорь Владимирович – Процент покупки жилья с помощью ипотеки в этом комплексе составляет не более 25%. Если говорить об еще одной причине падения спроса на жилье в Тюмени - избыточном предложении со стороны застройщиков, то эта причина для «Даудели» неактуальна, т.к. в формате, в котором позиционируется комплекс, достаточной конкуренции нет».
ЖК «Даудель» - схемы продаж
Та кризисная волна, которая пошла по рынку, конечно же, коснется всех. Этого кураторы проекта не отрицают, поэтому уже сейчас принимают меры по стимулированию потребительского спроса.
Рассрочка на 15 месяцев с первоначальным взносом в 25%, что приводит к удорожанию квартиры всего на 5% - один из способов привлечения клиента. Вторым является рассрочка с предоплатой в 50% при оплате остальных 50% через 15 месяцев. В таком случае цена квартиры поднимется лишь на 10%. К тому же сроки резервирования квартиры за клиентом увеличились и составляют теперь 2-4 месяца.
Работа с банками у проекта продолжается, одним из таковых является Западно-Сибирский Банк Сбербанка РФ.
Многие банки сейчас сворачивают ипотечные программы и ужесточают условия получения кредита. «В связи со сложившейся ситуацией, Сбербанк РФ увеличил первоначальный взнос до 20%, для молодых семей – 10%, произошло небольшое повышение процентных ставок, но они находятся на самой низкой границе рыночных условий, порядка 15,5%.
Кроме того, чтобы в первую очередь не пострадали прокредитованные дольщики, специалисты банка более детально анализируют финансовое положение застройщика, объем произведенных работ, изучает за счет каких средств застройщик возводит объект и т.д., чтобы избежать приостановления и заморозки строительного объекта» – сообщила начальник отдела кредитования частных лиц Западно-Сибирского Банка Сбербанка РФ Лариса Чумак.
Тотального падения цен на недвижимость быть не может
Игорь Михайлов также отметил, что падение цены на 5-10% не критично, но цены не могут постоянно снижаться.
Как считает Игорь Владимирович, «нам всем нужно отойти от повышенной нервозности и ожидания обязательного падения цен на недвижимость. Я бы не рассчитывал на значительное падение цен на жилье. Корректировка, несомненно, будет, но не обязательно вниз». И тому, по его словам, есть свои причины: «падать застройщику тюменскому сегодня, по сути, уже некуда – себестоимость строительства уже более 40 тыс. руб. за квадратный метр (с учетом всех затрат, в т.ч. с подключением). И если кто-то продает вам дешевле, то это или блеф и никто вам ничего не построит или не достроит, или это благотворительная организация, во что верится с трудом».
Евгения Ноговицина