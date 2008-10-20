Жилой Комплекс «Даудель»: схемы продаж жилья

Как считает Игорь Владимирович, «нам всем нужно отойти от повышенной нервозности и ожидания обязательного падения цен на недвижимость. Я бы не рассчитывал на значительное падение цен на жилье. Корректировка, несомненно, будет, но не обязательно вниз». И тому, по его словам, есть свои причины: «падать застройщику тюменскому сегодня, по сути, уже некуда – себестоимость строительства уже более 40 тыс. руб. за квадратный метр (с учетом всех затрат, в т.ч. с подключением). И если кто-то продает вам дешевле, то это или блеф и никто вам ничего не построит или не достроит, или это благотворительная организация, во что верится с трудом».