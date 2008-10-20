У тюменского звонаря Евгения Волкова «колокола поют особенно»

- Говорить уместнее о создании их заново на основе сохранившейся традиции звонов в Москве, Ростове Великом, в Пскове и частично в Новгороде и Петербурге. Тюмень в этом смысле долгое время была в изоляции, и не только Тюмень. Многие звонари учились и учатся звонить самостоятельно, опираясь на свой индивидуальный музыкальный опыт, зачастую далекий от и церковной, и от русской народной традиции. Сейчас в Церкви появляется все больше людей, воспринимающих колокольный звон как призвание. Да, колокол -- способен воспитать звонаря. Но в колокольных звонах важен не столько сам колокол как инструмент или виртуозность техники, сколько понимание сути звона. И в первую очередь церковный звонарь думает: как под этот звон будет идти крестный ход? Как в храм заходить? Тут нужен сугубый подход к делу, чтобы не допустить искажений, которые могут быть привнесены в древнее искусство современным мировоззрением.