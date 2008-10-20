nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы выступили против загрязнения атмосферы

20 октября 2008, 11:00
19 октября на Цветном бульваре состоялся пикет, организованный экологическим научным обществом студентов «GreenHelpers».
Сюжет
Тюмень

19 октября на Цветном бульваре состоялся пикет, организованный экологическим научным обществом студентов «GreenHelpers». Целью мероприятия стало привлечение внимание общественности и правительства к проблеме переработки мусора.

В нашей стране планируется построить новые мусоросжигательные заводы, в число городов, которых коснутся нововведения, входят Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Якутск и Челябинск. Сжигание мусора ─ это быстрый и легкий способ его ликвидации. Но при этом в атмосферу попадают выбросы диоксина, сероводорода и других веществ, которые очень опасны для здоровья.

Greenpeace решил собрать подписи президенту, для того, чтобы остановить строительство опасных объектов и предотвратить загрязнение атмосферы веществами, вызывающими онкологические заболевания, подавление иммунитета, бесплодие и врожденные патологии. Экологическое научное общество студентов «GreenHelpers» («Зеленые помощники») решило поддержать его в этом, устроив пикет для сбора подписей президенту.

Как альтернативный метод решения проблемы с мусором, «Хелперы» предлагают разделять его и вторично использовать. По их мнению, прежде всего, это должно произойти на законодательном уровне, чтобы люди понимали, что по закону мусор нужно сортировать и выбрасывать в отдельные контейнеры.

Всего в акции было задействовано около 25 человек. Также пикетчики раздавали прохожим листовки, в которых можно прочитать об основных мифах, касающихся мусоросжигательных заводов.

По словам Евгения Белова, руководителя ЭКНОС «GreenHelpers», подобное мероприятие проводится во второй раз, поскольку, в августе они уже собирали подписи. Но в этот раз более масштабная акция: специально для нее были подготовлены транспаранты. В августе им удалось передать в Greenpeace полторы тысячи подписей, сейчас же планируется собрать немного больше.

«Горожане относятся к пикету по-разному. Некоторые очень агрессивно настроены, вступают в полемику, но очень приятно, когда потом эти люди все же оставляют свою подпись», ─ отметил Евгений Белов.

В планах организации устроить еще один пикет в поддержку моратория на строительство мусоросжигательных заводов.

#Новости#Молодежь#Экология#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25