Тюменцы выступили против загрязнения атмосферы

19 октября на Цветном бульваре состоялся пикет, организованный экологическим научным обществом студентов «GreenHelpers». Целью мероприятия стало привлечение внимание общественности и правительства к проблеме переработки мусора.
В нашей стране планируется построить новые мусоросжигательные заводы, в число городов, которых коснутся нововведения, входят Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Якутск и Челябинск. Сжигание мусора ─ это быстрый и легкий способ его ликвидации. Но при этом в атмосферу попадают выбросы диоксина, сероводорода и других веществ, которые очень опасны для здоровья.
Greenpeace решил собрать подписи президенту, для того, чтобы остановить строительство опасных объектов и предотвратить загрязнение атмосферы веществами, вызывающими онкологические заболевания, подавление иммунитета, бесплодие и врожденные патологии. Экологическое научное общество студентов «GreenHelpers» («Зеленые помощники») решило поддержать его в этом, устроив пикет для сбора подписей президенту.
Как альтернативный метод решения проблемы с мусором, «Хелперы» предлагают разделять его и вторично использовать. По их мнению, прежде всего, это должно произойти на законодательном уровне, чтобы люди понимали, что по закону мусор нужно сортировать и выбрасывать в отдельные контейнеры.
Всего в акции было задействовано около 25 человек. Также пикетчики раздавали прохожим листовки, в которых можно прочитать об основных мифах, касающихся мусоросжигательных заводов.
По словам Евгения Белова, руководителя ЭКНОС «GreenHelpers», подобное мероприятие проводится во второй раз, поскольку, в августе они уже собирали подписи. Но в этот раз более масштабная акция: специально для нее были подготовлены транспаранты. В августе им удалось передать в Greenpeace полторы тысячи подписей, сейчас же планируется собрать немного больше.
«Горожане относятся к пикету по-разному. Некоторые очень агрессивно настроены, вступают в полемику, но очень приятно, когда потом эти люди все же оставляют свою подпись», ─ отметил Евгений Белов.
В планах организации устроить еще один пикет в поддержку моратория на строительство мусоросжигательных заводов.