Тюменцы выступили против загрязнения атмосферы

По словам Евгения Белова, руководителя ЭКНОС «GreenHelpers», подобное мероприятие проводится во второй раз, поскольку, в августе они уже собирали подписи. Но в этот раз более масштабная акция: специально для нее были подготовлены транспаранты. В августе им удалось передать в Greenpeace полторы тысячи подписей, сейчас же планируется собрать немного больше.