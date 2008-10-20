Тюменцам рассказали, как обезопасить свои сбережения

Бесплатный семинар по финансовой грамотности для жителей нашего города прошел 18 октября 2008 года в здании Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, находящемся по адресу ул. Горького, 74.
В условиях финансового кризиса Министерство Финансов Российской Федерации совместно с инвестиционной компанией «ФИНАМ» разработали и реализуют программу по повышению финансовой грамотности населения России. Одной из ступеней стало проведение бесплатных семинаров в 85 городах нашей страны, в том числе и в Тюмени.
Поучаствовать в дискуссии собрались люди разных возрастов. Получился настоящий диалог между аналитиками и простыми гражданами. В ходе семинара обсудили не только нынешнюю ситуацию на рынке акций, недвижимости и валют, но и рассмотрели основные варианты инвестирования денежных средств.
Тюменцы смело задавали вопросы и рассуждали о рискованности тех или иных возможных вариантов вложения денежных средств. Взвешены все «за» и «против» инвестиций в золото, ценные бумаги и недвижимость.
Обсуждение финансовых затруднений, которые могут возникнуть в результате экономического кризиса, шло на доступном языке ─ именно это позволило горожанам вникнуть в суть проблемы и усвоить ряд правил, которые смогут помочь обезопасить свои сбережения от различных неприятностей
По словам Арсения Белоглазова, директора по развитию в представительстве инвестиционной компании «ФИНАМ», рано или поздно финансовый кризис завершится и в экономике начнется новый цикл.
Сейчас подходящее время для выбора акций, в которые можно вложить свои денежные средства. А семинар делает акцент на том, как тюменцам подготовить себя к новой волне инвестиционного роста.