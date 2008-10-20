Тюменские авиадиспетчеры отмечают профессиональный праздник

Авиадиспе́тчер — авиационный специалист, осуществляющий управление воздушным движением. Наземный регулировщик движения воздушных судов. На плечах авиадиспетчеров лежит огромный груз ответственности, от них требуются совершенные профессиональные навыки и психологическая подготовка. Авиадиспетчеры – одна из престижных и высокооплачиваемых профессий в мире. Их работа связана с жизнью тысяч людей, одна малейшая ошибка может повлечь за собой трагедию. Работу авиадиспетчера по сложности и по уровню концентрации внимания можно сравнить с работой синхронного переводчика, когда нужно быть в ясном сознании каждую секунду.