Тюменские авиадиспетчеры отмечают профессиональный праздник

В наше время практически каждый день к чему-нибудь приурочен. Вот и 20 октября – международный день авиадиспетчеров. 20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Это событие и стало основанием для появления нового профессионального праздника - Международного дня авиадиспетчера. Кто такие авиадиспетчеры? Какую роль они играют в нашей жизни?
Если вы заглянете в словарь, то найдете там следующее определение:
Авиадиспе́тчер — авиационный специалист, осуществляющий управление воздушным движением. Наземный регулировщик движения воздушных судов. На плечах авиадиспетчеров лежит огромный груз ответственности, от них требуются совершенные профессиональные навыки и психологическая подготовка. Авиадиспетчеры – одна из престижных и высокооплачиваемых профессий в мире. Их работа связана с жизнью тысяч людей, одна малейшая ошибка может повлечь за собой трагедию. Работу авиадиспетчера по сложности и по уровню концентрации внимания можно сравнить с работой синхронного переводчика, когда нужно быть в ясном сознании каждую секунду.
В России обучение авиадиспетчеров проходит на протяжении 3-4 лет в специализированных средних и высших учебных заведениях. Одним из обязательных условий и требований для авиадиспетчеров является знание английского языка, в пределах, установленных международными нормами. Авиадиспетчер регулярно проходит врачебно-летную экспертную комиссию, по результатам которой выдается заключение о профессиональной пригодности, позволяющее ему продолжать работу на протяжение следующих 2 лет.
О работе наземных регулировщиков движения воздушных судов рассказала корреспонденту Nashgorod.ru авиадиспетчер аэропорта «Рощино» Анна Прибыткова.
-Расскажите о своей работе.
Я работаю авиадиспетчером уже шесть лет. Управляю Воздушными средствами, которые следуют на эшелонах, пролетают мимо. Работаю посменно около 36 часов в неделю. Работа тяжелая, напряженная, требующая сосредоточенности мысли, ответственная. У авиадиспетчеров есть свои жесткие правила! Необходимо придерживаться фразеологии радиообмена, иначе возникнет непонимание между пилотом и авиадиспетчером.
-Какими качествами должен обладать авиадиспетчер?
Для того, чтобы поступить учиться, абитуриентам необходимо пройти тест на профессиональный отбор: а это психологический и медицинский. Будущий авиадиспетчер должен быть стрессоустойчив, обладать быстрой реакцией, морально и физически здоров. Также авиадиспетчеру необходимо обладать хорошей памятью, для запоминания ситуации в небе, быстрой передачи важной информации.
-Насколько популярна профессия «авиадиспетчер» и как в нашей стране можно получить такое специфическое образование?
Специальность непопулярная, а потому в стране возникла нехватка людей такой профессии. Чтобы привлечь людей к этой работе, и сделать ее популярной, требования немножко изменились. Теперь, чтобы стать авиадиспетчером, необходимо иметь высшее образование (любое), знание английского языка, быть психически и физически здоровым и пройти девяти месячные курсы в Санкт-Петербургском университете Гражданской Обороны.
Вот несколько фактов о нашей работе:
-Средняя зарплата авиадиспетчера 45 тыс. руб., ожидается ее повышение.
-У авиадиспетчеров есть льготы, такая как бесплатный пролет один раз в год в любую точку земли.
-Авиадиспетчеры уходят на пенсию раньше.
-Отпуск 70 календарных дней.
-В чем отличие между зарубежными авиадиспетчерами и российскими?
Разница лишь в том, что за рубежом авиадиспетчер - консультант. Пилот может следовать его указаниям, а может сделать по-своему. А российские пилоты все-таки привыкли выполнять указания авиадиспетчеров.