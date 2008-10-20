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Сегодня Сергий зиму начинает

20 октября 2008, 10:53
Сегодня день памяти священномучеников Сергия и Вакха, а также преподобного Сергия Печерского и преподобного Сергия Нуромского чудотворца.

Священномученики Сергий и Вакх были военные высоких рангов. За отказ от приношения жертвы идолам были лишены званий и обречены на посмешище.

Мученики это вынесли и не отреклись от веры. Тогда Вакха забили бичами до смерти, а Сергия усекли мечом. Сергий Нуромский стойко перенес все мирские искушения, воздвиг храм и мирно скончался.

20 октября по народному календарю – день Сергия Зимнего или Зазимки.

«Сергий зиму начинает» - говорили в народе. Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. «Дневной снег не лежит, первый надежный снег выпадает ночью» - примечали на Руси.

Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима «встанет на ноги».

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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