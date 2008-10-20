"Почему болеют наши дети" – ответ тюменских врачей

Организаторами этого нового городского мероприятия выступили Медицинский центр «Медар» и Центр деловых коммуникаций «ИДЕЯ».
Проведение подобного пресс-клуба не случайно. Вопросы, касающиеся здоровья наших детей - основные в любой семье. Кроме того, в Тюмени, начиная с 2005 года, наметился рост рождаемости. Ежегодно на 12-13 % детей становится больше. Скорее всего, эта благоприятная ситуация сохранится до 2012 года. Как рассказала Надежда Владимировна Козакевич, главный педиатр Тюмени: «Увеличение рождаемости в Тюмени связано, прежде всего, с социальной причиной. Семьи стали социально адаптированы. Семья уверена в завтрашнем дне. Мы не говорим о том можем ли мы позволить себе родить ребенка, мы стали говорить о том, что это нормально, что мы должны рожать детей. Это не мода, это нормальная ситуация российской жизни – дети должны быть в каждой семье».
С одной стороны, детей в городе становится больше – это повод для оптимизма и показатель социальной стабильности населения. А с другой – переполненные поликлиники, где участковый педиатр может уделить ребенку в среднем 15 минут. В то же время, доступность информации, позволяет каждой мамочке, обеспокоенной здоровьем своего ребенка, превратиться в узкого специалиста. Но как не потеряться в океане медицинских терминов и не поддаться панике, обнаружив у ребенка, симптомы загадочной болезни с длинным латинским названием? Именно эту задачу и взял на себя пресс-клуб. «В едином порыве мы пришли к самому главному, к объединению врачей, прессы и родителей для того, чтобы мы начали говорить на одном языке», - отметила Надежда Владимировна.
На заседании очень активно обсуждался вопрос доступности общей медицинской сети. Просто ли попасть на прием к своему участковому педиатру? Проблем и нареканий здесь много, в органах управления здравоохранения созданы механизмы ее регулирования.
Говорилось о личности врача. Надо сказать, эта тема была одной из животрепещущих. «Очень важно доктору не убить надежду. «К житью - так выживет» – это самая страшная фраза молодой мамочке, которую мне довелось слышать», - рассказала Ярослава Юрьевна, директор магазина «Одевайка», одна из приглашенный бизнес-мам. Кроме человеческих качеств - сочувствия и поддержки, важное значение имеет профессионализм врача. В итоге все участники «круглого стола» сошлись во мнении, что пациенту важно, к кому он идет. Как сказал заместитель генерального директора МЦ «Медар», оперирующий ортопед-травматолог Рафис Ахметьянов, «в нашей стране человек, если болен, идет просто в поликлинику. А, например, в той же Германии, он отправляется на прием к конкретному врачу – доктору Фицеку, положим».
Одним из ключевых моментов обсуждения стала важность профилактики. Профилактика как была, так и остается главнейшей во всей медицинской деятельности. А профилактика детская – это залог нормального функционирования человека во всей последующей жизни. Профилактика в детстве – это 95 % врачебной практики. Она включает в себя профилактический осмотр, вакцинацию, патронажи новорожденных детей.
Подводя итоги заседания, каждый присутствующий попытался ответить на вопрос «Почему болеют наши дети?». Но каким бы не был ответ на этот вопрос, каждый должен помнить, что наше здоровье и здоровье наших детей, в первую очередь, в наших руках. И чем раньше мы задумаемся об этом, тем с большей вероятностью мы сможем сказать: «У меня здоровая семья!».