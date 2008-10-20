"Почему болеют наши дети" – ответ тюменских врачей

С одной стороны, детей в городе становится больше – это повод для оптимизма и показатель социальной стабильности населения. А с другой – переполненные поликлиники, где участковый педиатр может уделить ребенку в среднем 15 минут. В то же время, доступность информации, позволяет каждой мамочке, обеспокоенной здоровьем своего ребенка, превратиться в узкого специалиста. Но как не потеряться в океане медицинских терминов и не поддаться панике, обнаружив у ребенка, симптомы загадочной болезни с длинным латинским названием? Именно эту задачу и взял на себя пресс-клуб. «В едином порыве мы пришли к самому главному, к объединению врачей, прессы и родителей для того, чтобы мы начали говорить на одном языке», - отметила Надежда Владимировна.