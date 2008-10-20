Незрячие тюменцы отметят год семьи

С 21 по 22 октября в санатории Градостроитель пройдёт первый региональный конкурс Два крыла. В нём примут участие 13 семейных пар со всей области. Мероприятие проводит областная первичная организация всероссийского общества слепых.
На состязании конкурсантам предстоит рассказать о семейных традициях, преподнести любимому подарок, а также сильной половине спеть серенаду жене. Самым творческим заданием станет обращение к потомкам. В подарок победители получат денежные премии.
Отметим, что ранее такой конкурс проводился лишь на всероссийском уровне. Не раз тюменские пары привозили оттуда первые места. В качестве организаторов выступал московский культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС.