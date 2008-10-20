Чего ждать от кризиса клиентам страховых компаний?

Вообще, рынок может сократиться по количеству игроков процентов на 10. Компании будут вынуждены более серьезно заниматься вопросами снижения себестоимости и издержек, так же стоит ждать сокращения штатов до 30 процентов. В целом же, компании будут все больше обращаться к рознице. Мы, например, собираемся модифицировать страховые продукты, скорректировав их с учетом ситуации на рынке, т. е сделать их более доступными для населения, пострадавшего в кризисе.