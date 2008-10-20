Чего ждать от кризиса клиентам страховых компаний?

Главная тема недели, это, безусловно, финансовый кризис. Особенно обсуждались проблемы в Банках, которые вызвали массовую панику населения, и, как следствие потребительский «психоз». Кризис задел многие сферы экономики, но насколько он отразился, на других финансовых предприятиях, например страховых компаниях?
Итак, чего же ждать клиентам страховых компаний? Мы задали вопросы генеральному директору страховой компании «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Александру Меренкову:
- Александр Владимирович, самый главный вопрос – стоит ли беспокоиться клиентам СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»?
- Нашим клиентам не нужно волноваться. Страховой бизнес отличается от банковского и у нас невозможны «обратные» оттоки денег, как это происходит в банках. Работа нашей компании стабильна, у нас сбалансированный страховой портфель, есть активы. Мы находимся на 79 месте в рейтинге 500 крупнейших страховых компаний России (РБК), и на 19 месте в рейтинге страховщиков УРФО (Эксперт-Урал). Все наши офисы работают в обычном режиме: СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» производит и будет производить выплаты по страховым случаям в установленные сроки
- А что происходит в целом на страховом рынке?
- На страховом рынке резко сократился канал продаж, связанный с кредитами, страхованием залогов, продаж через автосалоны и лизинговые компании. Для многих компаний, аффилированых с банками или купленных банками, чтобы страховать залоги, ситуация может быть проблемной, особенно если у них это единственный канал продаж. В СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» этот канал составляет 10-15%, остальное – это розничные продажи.
Вообще, рынок может сократиться по количеству игроков процентов на 10. Компании будут вынуждены более серьезно заниматься вопросами снижения себестоимости и издержек, так же стоит ждать сокращения штатов до 30 процентов. В целом же, компании будут все больше обращаться к рознице. Мы, например, собираемся модифицировать страховые продукты, скорректировав их с учетом ситуации на рынке, т. е сделать их более доступными для населения, пострадавшего в кризисе.
- Что Вы посоветуете нашим читателям?
- Не поддавайтесь панике. Ситуация в банках рано или поздно наладится. У них достаточно активов, чтобы расплатиться с клиентами, кроме того, деньги защищены системой страхования вкладов (возмещение вкладов до 700 000 рублей).