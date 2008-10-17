В Тюмени появился первый бизнес-центр класса "А"

Руководители компании ТНК-ВР, которая арендует более 90% площади сроком на три года, шутят, что в таких хороших условиях сотрудникам не захочется уходить из офиса, и они будут работать допоздна без дополнительной оплаты. Но в каждой шутке есть доля правды. Переезд в новое здание позволит ТННЦ претворить в жизнь стратегические планы Компании по улучшению условий труда сотрудников. В настоящий момент в ТННЦ сконцентрирован весь геологоразведочный опыт ТНК-ВР: высококвалифицированные специалисты обеспечивают запросы производственных и бизнес-единиц Компании в сфере реализации лицензионных обязательств, управления запасами месторождений, управления базами данных и в других высокотехнологичных отраслях нефтедобычи. Теперь более 450 сотрудников Компании, ранее работавших в географически удаленных друг от друга 5 офисах, смогут объединиться для работы в современных просторных офисных помещениях. В новом офисе сотрудников ждут комфортабельные рабочие места, оборудованные в соответствии с корпоративными стандартами, и доступ к новейшему оборудованию и технологиям. Кроме того, в пяти минутах ходьбы от нового здания располагается кернохранилище ТНК-ВР.