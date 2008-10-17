В Тюмени появился первый бизнес-центр класса "А"

16 октября в Тюмени состоялась торжественная церемония открытия бизнес центра «OWENTAL TOWER» и нового офиса Тюменского нефтяного научного центра. Такой проект для нашего города уникален. «OWENTAL TOWER» - первый в Тюмени бизнес центр-класса "А".
Здание принадлежит Группе компаний «Овентал» (Москва), ранее выступавшей девелопером проекта его строительства. 15-этажный бизнес центр общей площадью 13,25 тыс. кв. м. отвечает всем требованиям комфорта и безопасности, качества строительства и инженерного оборудования, предъявляемым к современным офисным зданиям, располагает подземной и наземной парковкой вместимостью более 50 машиномест. Также в центре будет открыто бизнес-кафе. Управлять объектом будет ООО «Овентал Тауэр», входящая в структуру ГК «Овентал».
Руководители компании ТНК-ВР, которая арендует более 90% площади сроком на три года, шутят, что в таких хороших условиях сотрудникам не захочется уходить из офиса, и они будут работать допоздна без дополнительной оплаты. Но в каждой шутке есть доля правды. Переезд в новое здание позволит ТННЦ претворить в жизнь стратегические планы Компании по улучшению условий труда сотрудников. В настоящий момент в ТННЦ сконцентрирован весь геологоразведочный опыт ТНК-ВР: высококвалифицированные специалисты обеспечивают запросы производственных и бизнес-единиц Компании в сфере реализации лицензионных обязательств, управления запасами месторождений, управления базами данных и в других высокотехнологичных отраслях нефтедобычи. Теперь более 450 сотрудников Компании, ранее работавших в географически удаленных друг от друга 5 офисах, смогут объединиться для работы в современных просторных офисных помещениях. В новом офисе сотрудников ждут комфортабельные рабочие места, оборудованные в соответствии с корпоративными стандартами, и доступ к новейшему оборудованию и технологиям. Кроме того, в пяти минутах ходьбы от нового здания располагается кернохранилище ТНК-ВР.
Как рассказала корреспонденту Dom72.ru архитектор проекта Анастасия Ляхова, при разработке плана в первую очередь были учтены особенности города: престижное местоположение требовало постройки оригинального современного здания. Внутри здания планировка оставляла максимальную свободу для выбора арендаторов, которых на тот момент, конечно, еще не было. Кроме того, обращалось внимание на безопасность будущих сотрудников, то есть офисы внутри здания размещены в наиболее удобном, с точки зрения эвакуации, порядке.
Для Группы компаний «Овентал» - это первый объект, введенный в строй в Тюмени. На очереди - торгово-развлекательный центр «ПА-НА-МА», сдача которого планируется на ближайшее будущее. По мнению руководства ГК, успешное развитие проектов «Овентал» в Тюмени доказывает, что правильно выработанная стратегия, настойчивость, умение работать с контрагентами, взаимное доверие между партнерами позволяют девелоперам эффективно работать даже в текущих непростых условиях.
Надежда Корнеева