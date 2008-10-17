В ДТП под Тюменью погибли 5 человек

По предварительным данным Мазда, обгоняя попутный транспорт, задела грузовик и «девятку». Иномарку закрутило на дороге и выбросило на встречную полосу, она столкнулась с «Одой». В «Мазде» погибли 3 человека, в «Оде» двое, среди погибших одна женщина. «Девятка», за рулем которой находилась женщина, от удара перевернулась, в ней пострадали трое пассажиров, в том числе 7-летний ребенок. Проезжая часть в месте аварии широкая и ровная, с дорожной разметкой, незадолго до трагедии дорога была реконструирована.