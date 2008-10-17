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В ДТП под Тюменью погибли 5 человек

17 октября 2008, 10:20
16 октября на 22-ом километре объездной дороги Ялуторовского тракта в районе поселка Винзили на территории Тюменского района произошла трагедия.

Неосторожность и беспечность на дорогах приводят к ужасающим последствиям. 16 октября на 22-ом километре объездной дороги Ялуторовского тракта в районе поселка Винзили на территории Тюменского района в ДТП погибли 5 человек.

По предварительным данным Мазда, обгоняя попутный транспорт, задела грузовик и «девятку». Иномарку закрутило на дороге и выбросило на встречную полосу, она столкнулась с «Одой». В «Мазде» погибли 3 человека, в «Оде» двое, среди погибших одна женщина. «Девятка», за рулем которой находилась женщина, от удара перевернулась, в ней пострадали трое пассажиров, в том числе 7-летний ребенок. Проезжая часть в месте аварии широкая и ровная, с дорожной разметкой, незадолго до трагедии дорога была реконструирована.

Как считают сотрудники ГИБДД, причина трагедии - опасный обгон либо превышение скорости водителем иномарки. Окончательную причину трагедии выяснит дознание по факту этого ДТП, сообщает ГИБДД по Тюменской области. Госавтоинспекция призывает всех водителей на мокрых и скользких дорогах соблюдать безопасную для движения скорость и вести себя разумно.

#Новости#Тюменская область#Таня#Происшествия
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