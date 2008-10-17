Тюменские бизнесмены вновь будут учиться

По словам одного из организаторов семинаров, главного консультант КГ «Лекс» Константина Тютюнова - обучение ВЭД для малого и среднего бизнеса сегодня актуально, так как реальное и устойчивое развитие предприятию можно обеспечить, только если удается выйти за пределы своего «родного», но очень уж ограниченного местного рынка. Конкуренция сегодня глобальна, и если за рубеж не пойдете Вы, то рано или поздно он придет к Вам. Но работа экспорту и импорту существенно отличается от работы на местном рынке и этому необходимо учиться.