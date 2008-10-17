Тюменские бизнесмены вновь будут учиться

Основная идея – дать Тюменским бизнесменам необходимые теоретические знания и практические навыки в вопросах ВЭД. Семинары проведут опытные специалисты из Москвы, Тюмени также участие примут и зарубежные эксперты.
По словам одного из организаторов семинаров, главного консультант КГ «Лекс» Константина Тютюнова - обучение ВЭД для малого и среднего бизнеса сегодня актуально, так как реальное и устойчивое развитие предприятию можно обеспечить, только если удается выйти за пределы своего «родного», но очень уж ограниченного местного рынка. Конкуренция сегодня глобальна, и если за рубеж не пойдете Вы, то рано или поздно он придет к Вам. Но работа экспорту и импорту существенно отличается от работы на местном рынке и этому необходимо учиться.
29-30 октября «Разработка эффективного бизнес-плана инвестиционного проекта»
6-7 ноября «Повышение инвестиционной привлекательности предприятия при осуществлении ВЭД »
24-25 ноября «Организация ВЭД предприятия»
1 декабря «Как выйти на рынок Казахстана. Поиск партнеров. Основные вопросы обеспечения поставок. Специфика рынка Республики Казахстан»
Семинары пройдут по адресу г. Тюмень, ул. Розы Люксембург 12, кор. 6. Консалтинговая группа «Лекс».
Предварительная регистрация обязательна по тел. 46-19-20 (координатор регистрации - Юлия Курагина)