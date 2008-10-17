Сегодня лешие в лесу бесятся

Считалось, что в этот день нельзя ходить в лес, так как там воют ветры и бесятся лешие. Они бродят по лесам, кричат, хохочут, хлопают в ладоши, ломают деревья, гоняют зверей и проваливаются. Провалившись в лесу, после первых петухов, сквозь землю, лешие появляются на ней вновь, когда она оттает весной.