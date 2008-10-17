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Сегодня лешие в лесу бесятся

17 октября 2008, 10:10
По по народному календарю 17 октября - Ерофеев день. Считалось, что в этот день нельзя ходить в лес, так как там воют ветры и бесятся лешие.

Сегодня день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского. Он присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. Умер мученической смертью.

По по народному календарю 17 октября - Ерофеев день.

С 17 октября усиливаются холода. «С Ерофея холода сильнее» - говорили в народе и добавляли: «С Ерофея зима шубу надевает».

Считалось, что в этот день нельзя ходить в лес, так как там воют ветры и бесятся лешие. Они бродят по лесам, кричат, хохочут, хлопают в ладоши, ломают деревья, гоняют зверей и проваливаются. Провалившись в лесу, после первых петухов, сквозь землю, лешие появляются на ней вновь, когда она оттает весной.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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