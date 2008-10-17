Прошлое и будущее тюменского драмтеатра

4 ноября состоится официальное открытие нового здания тюменского театра драмы. Но уже сегодня ясно, что драмтеатр, построенный в рамках областной целевой программы «Сотрудничество», станет одной из главных достопримечательностей областной столицы.
Соленые слезы прощания
Прощание с театром было грустным. Хотя прощались и не с театром вовсе, а только со старым зданием бывшего соляного склада, где тюменский театр драмы жил последние 80 лет. Первое театральное здание, построенное купцом первой гильдии, почетным горожанином Андреем Ивановичем Текутьевым, сгорело в начале 20-х годов, и театр переселился в Текутьевский же соляной склад. В подвале до сих пор сохранилась глыба соли, которой более века.
Директор театра Владимир Здизславович Коревицкий иногда устраивал особо любопытным журналистам экскурсию к этой соленой горе. Скорее всего, скоро об этом раритете, как и о старой сцене театра, его не очень уютном, но таком дорогом сердцам зрителей зале, скрипучих полах и тесных гримерках останутся одни воспоминания. Как останутся они у нескольких сотен истинных поклонников драмтеатра от прощального вечера-капустника в честь старого здания, верой и правдой служившего театру более восьми десятков лет.
Сценарий к этому спектаклю писался полтора века. Зрителям напомнили сцены из любимых спектаклей разных лет, тем самым доведя сидевших в зале до слез. Их, не стесняясь, утирали как седовласые старушки – многолетние преданные театралки, так и совсем юные любители театра – в основном, конечно, девушки, но и на их кавалеров происходящее в зале, было видно, произвело неизгладимое впечатление.
В костюмах королей и разбойников на сцену вышли костюмеры и мастера декораций во главе с главным художником театра Алексеем Паненковым. Элегантно-старомодный вальс исполнил хор из работников административно-хозяйственной части, в котором солировал директор театра.
В этот необычный вечер зрители впервые аплодировали капельдинерам и гардеробным работницам, гримерам, работникам декорационных цехов, администраторам, осветителям, помощникам режиссера и всем, чья работа обычно скрыта от зрителя. Но самым трогательным эпизодом стало прощание самой сцены со зрителями и актерами. Даже актеры плакали по-настоящему.
Театр ушел, да здравствует театр!
Новый адрес драмтеатра – площадь 400-летия Тюмени. Шестиэтажное здание в колониальном стиле, построенное турецкой фирмой менее чем за два года, стало шикарным подарком к 150-летию тюменского театра драмы. Новоселье труппа отметит в обновленном составе. Спустя много лет в Тюмень вернулся Александр Цодиков, назначенный главным режиссером театра. Контракт с прежним главрежем Алексеем Ларичевым был расторгнут летом. Александр Михайлович пригласил мастеров театрального искусства – Анту Колиниченко, Вилниса Пинтиса, Вениамина Панова, Геннадия Куцана, Геннадия Баширова – и новичков, которых сам отбирал среди выпускников театральных вузов: Ольгу Зотову, Наталью Никулину, Александра Миловидова, Максима Шабалина, Рустама Измайлова.
Им, наравне со старыми любимыми зрителями актерами, предстоит обживать новую сцену. Точнее говоря, в новом здании театра их будет две: большая и малая. Особое внимание уделено расположению мест в зрительном зале. Как утверждают проектировщики, с любого места можно будет хорошо видеть и слышать все происходящее на сцене. «Звуковых ям» удалось избежать, построив зрительный зал амфитеатром.
Большой зал рассчитан на 840 мест, малый – на 235. Репертуар театра обещает удовлетворить вкусы любого зрителя: в год будет ставиться шесть-семь спектаклей различного жанра от классических пьес до мюзиклов – на большой сцене и четыре-пять – на малой. Только в 2009 году тюменцы и жители области смогут посмотреть «Собачье сердце», «Гамлета», «Калигулу». В планах – проведение фестивалей: «Золотой конек», «Золотая маска», возможно – фестиваля театральных коллективов вузов Уральского федерального округа.
По словам Владимира Коревицкого, в «храме Мельпомены» будет развернута широкая просветительская деятельность: заработает «Клуб любителей театра», детская театральная школа под руководством известного писателя Владислава Крапивина, студенческие дискуссионные клубы по проблемам культуры и искусства и многое другое. Кроме того, Тюменский драмтеатр намерен продвигать высокое искусство и в районах, куда актеры будут выезжать с постановками, развивать любительский театр.