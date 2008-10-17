Прошлое и будущее тюменского драмтеатра

Директор театра Владимир Здизславович Коревицкий иногда устраивал особо любопытным журналистам экскурсию к этой соленой горе. Скорее всего, скоро об этом раритете, как и о старой сцене театра, его не очень уютном, но таком дорогом сердцам зрителей зале, скрипучих полах и тесных гримерках останутся одни воспоминания. Как останутся они у нескольких сотен истинных поклонников драмтеатра от прощального вечера-капустника в честь старого здания, верой и правдой служившего театру более восьми десятков лет.