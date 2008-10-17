Похитители ключа от Тюмени еще не найдены.

Управа Ленинского округа уже объявила тендер на изготовление украденного символа. К концу месяца будет известен исполнитель работ. И уже к десятому ноября ключ вернут на место. Как говорит Олег Кияшко, на заказ нового символа города планируется потратить до 500 тысяч рублей. Новый ключ, скорее всего, будет также выполнен из алюминия и повторит очертания своего предшественника. Отметим, что длина ключа составляет около 1,5 метра.