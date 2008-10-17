Похитители ключа от Тюмени еще не найдены.
Они проверили все пункты приема цветного металла, но так и не нашли главный символ города. Напомним, что часть скульптуры «Летящая Тюмень» была украдена еще этим летом.
Управа Ленинского округа уже объявила тендер на изготовление украденного символа. К концу месяца будет известен исполнитель работ. И уже к десятому ноября ключ вернут на место. Как говорит Олег Кияшко, на заказ нового символа города планируется потратить до 500 тысяч рублей. Новый ключ, скорее всего, будет также выполнен из алюминия и повторит очертания своего предшественника. Отметим, что длина ключа составляет около 1,5 метра.
Напомним, что скульптура "Летящая Тюмень" выполнена в виде парящей девы с ключом от города в руках. Она установлена при въезде в областную столицу по Ялуторовскому тракту. Женщина символизирует жен декабристов, которые на давали упасть духом своим мужьям, сосланных в Сибирь. Скульптура установлена в 1984 году.