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Похитители ключа от Тюмени еще не найдены

17 октября 2008, 11:15
Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru руководитель управы Ленинского округа Олег Кияшко, поиском похитителя ключа сегодня занимаются сотрудники УВД.
Сюжет
Тюмень

Похитители ключа от Тюмени еще не найдены.

Они проверили все пункты приема цветного металла, но так и не нашли главный символ города. Напомним, что часть скульптуры «Летящая Тюмень» была украдена еще этим летом.

Управа Ленинского округа уже объявила тендер на изготовление украденного символа. К концу месяца будет известен исполнитель работ. И уже к десятому ноября ключ вернут на место. Как говорит Олег Кияшко, на заказ нового символа города планируется потратить до 500 тысяч рублей. Новый ключ, скорее всего, будет также выполнен из алюминия и повторит очертания своего предшественника. Отметим, что длина ключа составляет около 1,5 метра.

Напомним, что скульптура "Летящая Тюмень" выполнена в виде парящей девы с ключом от города в руках. Она установлена при въезде в областную столицу по Ялуторовскому тракту. Женщина символизирует жен декабристов, которые на давали упасть духом своим мужьям, сосланных в Сибирь. Скульптура установлена в 1984 году.

#Новости#Вандализм#Тюмень#Таня#Происшествия
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