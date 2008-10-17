Подростки Тюмени поговорили о ранних браках

В акции участвуют подростки двадцати шести территорий области. Всего планируется охватить более полутора тысяч ребят.
Как рассказали корреспонденту организаторы проекта, сегодня уже можно подвести первые итоги дебатов. Так молодежь не желает торопиться с созданием семьи, предпочитает проверенные отношения. Также, по мнению ребят, в основе любых отношений должна быть любовь.
Сегодня дебаты пройдут в Исетском районе, в понедельник передвижной клуб отправится в Ялуторовск. Завершится акция 22-го октября в Тюмени. В рамках акции подростки также смогут получить консультации психолога и юриста.
Отметим, что в прошлом году в Тюмени было зарегистрировано 57 браков среди молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. Как рассказала корреспонденту председатель городского комитета ЗАГС Надежда Бойко, также был зарегистрирован один брак среди подростков, возраст которых от 14 до 16 лет.