Подростки Тюмени поговорили о ранних браках

Отметим, что в прошлом году в Тюмени было зарегистрировано 57 браков среди молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. Как рассказала корреспонденту председатель городского комитета ЗАГС Надежда Бойко, также был зарегистрирован один брак среди подростков, возраст которых от 14 до 16 лет.