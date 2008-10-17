Овощи сражаются с гамбургером на улицах Тюмени

С начала акции на остановке городской сад был установлен стенд, весы и полоса измерения роста. С помощью этих незамысловатых инструментов и помощника от «молодой гвардии» каждый желающий мог определить свой идеальный вес по специальным формулам. Маленькие дети и, конечно, девушки, активно использовали эту услугу. А в это время молодые люди, наряженные в костюмы гамбургера, морковок и огурца, устраивали «уличные драки». Конечно, наши овощи брали вверх над западной пищей. Удивленные прохожие с улыбками на лицах проходили мимо всего действия.