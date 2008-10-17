Овощи сражаются с гамбургером на улицах Тюмени

Интересное зрелище могли наблюдать тюменцы 16 октября около остановки городской сад. Две огромные морковки и огурец сражались с не менее огромным гамбургером. Нет, это был не уличный театр, а акция «Молодой гвардии» против фастфудов.
Сеть ресторанов быстрого питания растет с каждым днем. Всем известно о вреде продукции этих заведений, но, тем не менее, спрос у тюменцев на нее очень велик. Это и стало причиной организации подобной акции. Но день для нее выбран не случайно: 16 октября – это ежегодный день борьбы с фаст-фудами во всем мире. И тюменские активисты «молодой гвардии» за здоровый образ жизни не остались равнодушны к этой дате.
С начала акции на остановке городской сад был установлен стенд, весы и полоса измерения роста. С помощью этих незамысловатых инструментов и помощника от «молодой гвардии» каждый желающий мог определить свой идеальный вес по специальным формулам. Маленькие дети и, конечно, девушки, активно использовали эту услугу. А в это время молодые люди, наряженные в костюмы гамбургера, морковок и огурца, устраивали «уличные драки». Конечно, наши овощи брали вверх над западной пищей. Удивленные прохожие с улыбками на лицах проходили мимо всего действия.
По словам одного из организаторов мероприятия, Марии Бабиной, возможно акция станет традиционной каждый год. «Так же ожидается еще целая серия акции по здоровому образу жизни, и будем надеяться, что тюменцы примут сторону здоровой пищи», - подчеркнула Мария Бабина.