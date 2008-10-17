«Машинный двор» - 10 лет вместе с тюменцами

«Дорогие клиенты, партнеры и сотрудники нашей компании! Вот нам уже и 10 лет. Кажется, совсем недавно все только начиналось. Кирпичик за кирпичиком мы вместе строили наш общий дом, имя которому «Машинный двор». Из года в год у нас появлялись новые автоцентры, новые клиенты и новые цели. Вместе мы многого достигли потому, что никогда не прекращали ставить высокие цели и профессионально заниматься своим любимым делом. Впереди нас ждет еще много побед! Нашим клиентам хочется пожелать процветания и благополучия. Спасибо за выбор нашей компании. Партнерам искренне желаю стабильности и новых успешных проектов. Пусть наше сотрудничество крепнет день ото дня. Позвольте сказать спасибо всем сотрудникам нашего Автохолдинга за ваши достижения и преданность компании».
С уважением, генеральный директор Автохолдинга «Машинный двор» Галиев Ринат Закиевич.
Автохолдинг «Машинный двор» приглашает всех автотюменцев на свой День Рождения!!! 25 октября в 12.00 «Машинный двор» собирает друзей на семейный праздник «10 лет вместе!», куда каждый может приехать со своими детьми.
Вас ждут клоуны и сказочные герои, яркие хлопушки и фейрверк, а также забавные игры и праздничный торт. Дети смогут поучаствовать в конкурсе детских рисунков и поделок «День рождения только раз в году!».
С 6 по 25 октября 2008 года приносите в наш автоцентр и оставляйте у администратора рисунки и поделки ваших детей с поздравлением компании «Машинный двор» с Днем рождения.
25 октября все работы будут выставлены на праздничном стенде, а все участники получат подарки. Вас ждут по адресу: Тюмень, Объездная дорога на Омск, район ТЭЦ-2, Автоцентр «Машинный двор».
Автохолдинг «Машинный двор» — одно из крупнейших предприятий Уральского региона — был основан в 1998 году. Основной вид деятельности — продажа, гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей концерна General Motors (Opel, Chevrolet, Saab, Hummer, Cadillac), Volkswagen Group (Skoda). Работают дилерские центры в городах Пермь, Челябинск, Тюмень, Набережные Челны, Нижний Тагил, Березники, Ноябрьск, Стерлитамак. Количество автоцентров – 11. Автохолдинг «Машинный двор» находится на втором месте по объему продаж новых иномарок на Урале по итогам 2007 года, входит в сотню крупнейших компаний Урала по объемам реализации (данные АЦ «Эксперт-Урал»).
Познакомиться со всеми новостями автохолдинга «Машинный двор» и автомобильного рынка вы можете на сайте компании по адресу www.mash-dvor.ru