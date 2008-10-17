«Машинный двор» - 10 лет вместе с тюменцами

«Дорогие клиенты, партнеры и сотрудники нашей компании! Вот нам уже и 10 лет. Кажется, совсем недавно все только начиналось. Кирпичик за кирпичиком мы вместе строили наш общий дом, имя которому «Машинный двор». Из года в год у нас появлялись новые автоцентры, новые клиенты и новые цели. Вместе мы многого достигли потому, что никогда не прекращали ставить высокие цели и профессионально заниматься своим любимым делом. Впереди нас ждет еще много побед! Нашим клиентам хочется пожелать процветания и благополучия. Спасибо за выбор нашей компании. Партнерам искренне желаю стабильности и новых успешных проектов. Пусть наше сотрудничество крепнет день ото дня. Позвольте сказать спасибо всем сотрудникам нашего Автохолдинга за ваши достижения и преданность компании».