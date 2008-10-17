«Карточный бум» обрушился на тюменцев

Как выяснилось, для того, чтобы победить, нужно было пользоваться картой 1,5 раза в день. Старания себя оправдали: два призера получили подарочные сертификаты на приобретение товаров от партнеров акции – гипермаркетов «Мосмарт», «Южный» и супермаркета «Пчелка» на 50 000 рублей. Остальные 20 участников – сертификаты номиналом в 5 000 рублей.