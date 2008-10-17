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«Карточный бум» обрушился на тюменцев

17 октября 2008, 17:46
Обладателями ценных призов от Западно-Сибирского Сбербанка России стали 22 тюменца. 17 октября были подведены итоги акции «Карточный бум», проходившей с 25 августа по 10 октября 2008 г.
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Тюмень

Участниками были все держатели банковских карт, то есть около 750 тысяч, но победили те, кто совершил самое большое количество покупок.

Как выяснилось, для того, чтобы победить, нужно было пользоваться картой 1,5 раза в день. Старания себя оправдали: два призера получили подарочные сертификаты на приобретение товаров от партнеров акции – гипермаркетов «Мосмарт», «Южный» и супермаркета «Пчелка» на 50 000 рублей. Остальные 20 участников – сертификаты номиналом в 5 000 рублей.

Как сообщил директор управления банковских карт Западно-Сибирского банка Сбербанка России Алексей Вторушин, акция способствовала привлечению клиентов к пользованию услугами банка.

#Новости#Тюмень#Банки#Ксения#Общество
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