Жители Заводоуковска не считают алкоголизм болезнью

Большинство тех, кто злоупотребляет спиртным, - малоимущие. И лишь единицы считают алкоголизм болезнью.
Как сообщила редактор местного радио Рузана Акопян, в этом году по инициативе социальных работников к наркологу было направлено 12 человек, четверо из которых отказались от медицинской помощи. Пять человек получили стационарное лечение в областном наркологическом диспансере и Лебедевской областной психиатрической больнице, а трое - амбулаторное лечение на базе местного наркологического кабинета.
Как отметила главврач областной больницы № 12 в Заводоуковске Екатерина Панасенко, положительный результат в лечении зависит от поддержки со стороны родных и близких и желания самого пациента избавиться от пагубной привычки.