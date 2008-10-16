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Жители Заводоуковска не считают алкоголизм болезнью

16 октября 2008, 14:17
Сегодня вопрос с лечением жителей Заводоуковска от алкогольной зависимости остается сложным.

Большинство тех, кто злоупотребляет спиртным, - малоимущие. И лишь единицы считают алкоголизм болезнью.

Как сообщила редактор местного радио Рузана Акопян, в этом году по инициативе социальных работников к наркологу было направлено 12 человек, четверо из которых отказались от медицинской помощи. Пять человек получили стационарное лечение в областном наркологическом диспансере и Лебедевской областной психиатрической больнице, а трое - амбулаторное лечение на базе местного наркологического кабинета.

Как отметила главврач областной больницы № 12 в Заводоуковске Екатерина Панасенко, положительный результат в лечении зависит от поддержки со стороны родных и близких и желания самого пациента избавиться от пагубной привычки.

#Новости#Здоровье#Алкоголь#Медицина#Ксения#Общество
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