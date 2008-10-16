Жители Заводоуковска не считают алкоголизм болезнью

Как сообщила редактор местного радио Рузана Акопян, в этом году по инициативе социальных работников к наркологу было направлено 12 человек, четверо из которых отказались от медицинской помощи. Пять человек получили стационарное лечение в областном наркологическом диспансере и Лебедевской областной психиатрической больнице, а трое - амбулаторное лечение на базе местного наркологического кабинета.