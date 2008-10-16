В Тюмени подвели итоги конкурса «На берегах Турени»

Разного рода презентации о Крапивине и о его произведениях показали студенты ИГиПа, выразив в своих работах бесконечную любовь к каждому уголку Тюмени. Без музыки тоже не обошлось, студенты второго курса исполнили песни, посвященные героям рассказов В.Крапивина. Татьяна Белявская, студентка второго курса филфака, предоставила зрителям сценку, пояснив, что сценку поймут только те, кто читал произведения великого тюменского писателя. К счастью, в аудитории, в которой, кстати, отсутствовали свободные места, царило полное взаимопонимание.