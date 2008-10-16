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В Тюмени подвели итоги конкурса «На берегах Турени»

16 октября 2008, 12:18
15 октября в Главном корпусе ТюмГУ состоялся финал конкурса «На берегах Турени», посвященного 70-летию Владислава Крапивина и направленного на популяризацию творчества писателя.
Сюжет
Тюмень

В конкурсе приняли участие ученики школы № 25, студенты старших курсов филологического факультета и его декан Елена Николаевна Эртнер.

Интересный материал на тему «Девчачий мир в прозе Владислава Крапивина" предоставили Галина Новикова и Ирина Яковлева. Избранная для подачи материала форма диалога положительно сказалась на процессе восприятия выступления зрителями.

Разного рода презентации о Крапивине и о его произведениях показали студенты ИГиПа, выразив в своих работах бесконечную любовь к каждому уголку Тюмени. Без музыки тоже не обошлось, студенты второго курса исполнили песни, посвященные героям рассказов В.Крапивина. Татьяна Белявская, студентка второго курса филфака, предоставила зрителям сценку, пояснив, что сценку поймут только те, кто читал произведения великого тюменского писателя. К счастью, в аудитории, в которой, кстати, отсутствовали свободные места, царило полное взаимопонимание.

В завершение программы ведущие наградили победителей Дипломами и книгами Владислава Крапивина. В следующем году конкурс, возможно, будет повторен. Поэтому те, кто не успел принять участие в этом году, могут начать подготовку к новому конкурсу.

#Новости#Писатели#Конкурсы#Тюмень#Таня#Культура
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