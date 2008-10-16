В Тюмени освятили новый храм

И храм, и Центр построены на деньги тюменского бизнеса и не имеют аналогов в России. На освящение храма-часовни в честь святого Димитрия Солунского, особо почитаемого на Сибирской земле, приехал Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий.
После освещения храма архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий поблагодарил всех, кто стоял у истоков этого благого дела. Затем была проведена экскурсия по культурному центру и пресс-конференция. Все завершилось фуршетом и выступлениями творческих коллективов.
На пресс-конференции Геннадий Корепанов, заместитель председателя Тюменской областной Думы, подчеркнул, что день открытия центра совпал с праздником Покрова Божией Матери и важно, чтобы как можно больше людей узнало о «Русской неделе» и центр нашел всех тех, в ком нуждается.
Евгений заболотный, ректор Академии культуры и Искусств выразился, что Игорь Самойлов показал пример тог как надо благо, приобретенное в эффективной производственной деятельности превращать во благо народа.
Основной задачей городского культурного центра является объединение всех, кто интересуется русской культурой, ее истоками и тенденциями развития, а также ознакомление тюменцев и гостей города с традиционными российскими духовно-нравственными, культурными и семейными ценностями. Возрождение Руси – это главное направление на сегодня. Культурный центр ставит перед собой цель создания культурного пространства для жителей областного центра и проведения досуга.
Для этого в Центре есть кафе с традиционной русской кухней, православный храм с постоянным богослужением и книжный магазин, в котором представлено свыше 4 тысяч книг по истории, традиционной русской культуре, философии, богословию, а также большая коллекция фильмов и дисков о культуре. В залах центра планируется организация и проведение публичных лекций и встреч с интеллигенцией и священством области, творческих вечеров, просмотр и обсуждение фильмов, проведение выставок и многое другое.
Центр «Русская неделя» призван пропагандировать традиционную семейную культуру, в храме можно совершить обряд браковенчания, а в кафе провести свадебный праздник. Кафе культурного центра предполагает традиционную русскую трапезу, учитывающую как постные, так и праздничные особенности. Для детей специально обустроен детский уголок.
На вопрос о том, когда пришла мысль открыть культурный центр, Игорь Самойлов, генеральный директор культурного центра «Русская неделя», ответил, что изначально идея возникла 2 года назад и показалась актуальной. Также инициатор проекта признался, что является фанатом русской культуры, отметил ее глубину, неисчерпаемость. Игорь Самойлов очень рад, что удалось реализовать данный проект. По его словам культурный центр – это место, где каждый может найти что-то для себя, для души.