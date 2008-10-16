В Тюмени освятили новый храм

Для этого в Центре есть кафе с традиционной русской кухней, православный храм с постоянным богослужением и книжный магазин, в котором представлено свыше 4 тысяч книг по истории, традиционной русской культуре, философии, богословию, а также большая коллекция фильмов и дисков о культуре. В залах центра планируется организация и проведение публичных лекций и встреч с интеллигенцией и священством области, творческих вечеров, просмотр и обсуждение фильмов, проведение выставок и многое другое.