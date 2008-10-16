В Тюмени активными темпами идет строительство новых спортивных центров

Здоровый образ жизни и пропаганда спорта стали приоритетными направлениями в нашей стране. Как обстоят дела со строительством спортплощадок в Тюмени рассказал директор МУ «Городской физкультурно-оздоровительный центр» Андрей Зуев.
Строятся ли в городе новые спортивные площадки на данный момент? Ожидается ли открытие новых спортивных центров?
– В городе сейчас активными темпами идет строительство новых центров и масштабы настоящих и будущих строек грандиозны. Конечно, эти работы проводит администрация города, но и мы со своей стороны курируем строительство сооружений. Например, идет полная реконструкция Центра дзюдо, который находится на улице Гнаровской. Ремонтируется детско-юношеский центр «Прибой» на улице Борцов Октября. На улице Садовой в будущем году закончится реконструкция Центра бокса.
Так же идет реконструкция не только городских, но и загородных центров. В полную силу идут работы в загородном физкультурно-оздоровительном лагере «Энергетик», в лагере «Олимпиец». К оснащению объектов применяется современный подход: строительство собственных жилых и спортивных комплексов, корпусов для спортсменов, оснащение высокотехнологичным оборудованием. Эти Центры будут способны организовывать тренировочные сборы в летний период, и даже для людей с ограниченными физическими возможностями. Сейчас этому уделяется особое внимание, и на всех строящихся или реконструируемых сооружениях предусматривается создание условий для того, чтобы все без исключения желающие смогли развиваться, заниматься спортом, поддерживать свое здоровье.
Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году порядка 300 млн. рублей было выделено на проведение ремонта и реконструкции спортивных объектов. А в этом году сумма составила уже 700 млн. рублей – то есть больше, чем в два раза. А в связи с тем, что основные подготовительные работы на крупных объектах уже были проведены, то сейчас необходимо вкладывать средства в само оснащение объектов.
Что касается областного уровня, то также идет строительство и ремонт спортивных объектов: например, ФК «Тюмень» находится на реконструкции. На улице Луначарского в 2009 году планируется строительство легкоатлетического манежа.
Как идет строительство и оснащение небольших, дворовых площадок?
– Дело в том, что в апреле этого года в администрации города Тюмени подписали распоряжение о передаче площадок на дворовых территориях на баланс городским Управам. Таким образом управы делают регулярный осмотр дворов, видят состояние площадок, фиксируют это. А также высчитывают, где в подобных площадках возникает острая необходимость, и начинается либо ремонтируют, либо строительство новых. Раньше этим занимались ТСЖ или частные застройщики через Гранты, но эта система себя не оправдала.
Сейчас идет активное строительство и ремонт площадок. Возможно, вы обратили внимание на то, что в вашем дворе или рядом проводится комплекс работ по благоустройству дворов, включая обустройство спортивных площадок. Хотелось бы, чтобы эти площадки были современными. Но, к сожалению, не везде это возможно – по ряду технических причин.
Так же в последние два года особое внимание уделялось хоккейным кортам. Уже в 2007 году по городу было больше ледовых площадок и кортов, которые были залиты, чем в предыдущем 2006.. Жителям уже не нужно было выезжать за город, достаточно было прийти в свой или соседний двор, чтобы покататься на коньках, поиграть в хоккей.
Несомненно, на новой, современной технической базе наши спортсмены смогут достигать еще больших высот. Потенциал у нас большой, квалифицированные кадры можно будет привлекать и со стороны. Тюменские спортсмены еще поразят мир своими успехами и высокими результатами.
Дарья Огороднова