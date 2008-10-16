В Тюмени активными темпами идет строительство новых спортивных центров

Так же идет реконструкция не только городских, но и загородных центров. В полную силу идут работы в загородном физкультурно-оздоровительном лагере «Энергетик», в лагере «Олимпиец». К оснащению объектов применяется современный подход: строительство собственных жилых и спортивных комплексов, корпусов для спортсменов, оснащение высокотехнологичным оборудованием. Эти Центры будут способны организовывать тренировочные сборы в летний период, и даже для людей с ограниченными физическими возможностями. Сейчас этому уделяется особое внимание, и на всех строящихся или реконструируемых сооружениях предусматривается создание условий для того, чтобы все без исключения желающие смогли развиваться, заниматься спортом, поддерживать свое здоровье.