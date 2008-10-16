Роза Рымбаева в Тюмени: звезда без фонограммы и фотошопа

Обладательница уникального голоса, популярная певица советской эстрады Роза Рымбаева впервые побывала в Тюмени и дала концерт в областной филармонии.
Глядя на фото певицы на афишах, думаю, не у меня одной закрадывалась мысль: или фотография давних лет, или опять спасибо фотошопу. Казалось, что Роза Рымбаева – имя из далекого прошлого, чуть ли не из прошлой жизни, и его обладательница уж никак не может быть и выглядеть моложе таких наших эстрадных матрон, как Алла Пугачева, Эдита Пьеха или Людмила Гурченко.
Когда в конференц-зал, где проходила встреча певицы с прессой, впорхнула маленькая улыбчивая женщина, подозреваю, что в наших глазах читалось неприкрытое любопытство и некоторое удивление: такая же, как на афише! Коллеги постарше потом говорили, что в 20 лет она выглядела даже менее привлекательно, чем сейчас. И пусть злые языки утверждают, что все это чудеса пластической хирургии, дело ведь не только во внешности. В 51 год, будучи матерью двух сыновей, пережив потерю любимого мужа, который более двадцати лет был надежной опорой в ее жизни, сохранить в себе детскую непосредственность, искренность и удивительное природное обаяние, по-моему, может только настоящая женщина, которая живет в гармонии с собой и окружающим миром.
Первое знакомство
– Дождь я, честно говоря, не люблю, – извинившись за опоздание, заговорила она, «упрекнув» таким образом осеннюю слякоть. – Хотелось бы погулять по городу, посмотреть здания красивые, на их фоне пофотографироваться, полюбоваться на золотую осень в Тюмени. Я здесь впервые, и город мне понравился: такой уютный, теплый, культурно обставленный, современный. Но я все равно больше люблю старину. Люблю старые дома, деревянные, старинную архитектуру. Заметила новый драмтеатр – вот красота! Никто не скажет, что современная архитектура: такое изящество, цвет такой нежный, колонны... Очень хорошо, что самое важное культурное здание в городе построено с такой любовью, с таким вкусом.
У меня первый вопрос в каждом городе: есть ли театры, оркестры? В Тюмени, самое главное, есть филармония, концертный зал, а оркестра, оказывается, нет. Я люблю петь с большими оркестрами. Пою на концертах только живьем, без фонограммы, несмотря на моду, своим принципам не изменяю.
Многодетный отдых
Открыл талант Розы Рымбаевой и помог в становлении как певицы муж, известный казахский дирижер. Сама она родилась в большой семье, где папа работал путевым обходчиком на железной дороге, а мама вела хозяйство, воспитывая восьмерых детей. Громкого успеха в жизни добилась только Роза, а потому и сейчас она помогает своим братьям и сестрам.
– Я гастролирую без остановки всю жизнь, с 18 лет. У меня даже декретных отпусков не было, хотя дважды была в положении. Делаю только короткие перерывы в гастрольном графике в летнее время. Когда мои дети на каникулах, я уезжаю с ними в отпуск на 10-15 дней.
Отдыхать она любит в Турции по двум причинам: тамошний климат похож на родной, и нравится удобная система «все включено».
– В отпуск я всегда езжу с детьми. Причем, не только со своими, но и с племянниками – человек восемь-десять набирается. Представляете, если бы мне пришлось каждый день на всех готовить? – улыбается певица. А на вопрос: что же это за отдых с такой ватагой детей? Отвечает, что не представляет себя вдали от сыновей, все же остальные ребятишки – их компания.
А судьи кто?
Отвечая на вопрос, почему она отказалась участвовать в телевизионном проекте НТВ «Суперзвезда-2008», певица ответила прямо, что считает для себя унизительным участвовать в подобных передачах и конкурсах, куда приглашают известных исполнителей бывшей советской эстрады, а судят их современные молодые распиаренные «звезды».
– Я не собираюсь больше участвовать ни в каких конкурсах. За долгую жизнь на эстраде мне посчастливилось выиграть много конкурсов, в том числе международных. И сейчас своей работой я доказала, что по-прежнему актуальна как артистка. Пою много песен из своего прежнего репертуара, а также новых, и возможно, даже лучше, чем прежде, потому что довела свое исполнение до совершенства. Так почему меня должен оценивать, к примеру, Сергей Зверев? Он ведь, кажется, парикмахер?
О любви и ревности
– Любовь каждый понимает индивидуально. Один считает, так: вот есть у меня семья, и это самое главное, я буду всю жизнь ей верен. Другой придерживается принципа: я живу, пока я люблю. Тут каждый сам для себя выбирает. У меня не получилось быть с моим мужем всю жизнь вместе. Он рано ушел из жизни, остановилось сердце. И я вот уже десять лет одна ращу детей. О втором замужестве и не помышляю – мои сыновья очень ревнивые. Даже если кто-то приглашает меня на танец, они уже смотрят, насупившись. Как я могу привести в дом другого мужчину? Не знаю, возможно, это у мужчин в крови, они все ревниво относятся к своим мамам? Да я и сама в первую очередь думаю о них, о том, как поставить их на ноги. Помочь найти себя в жизни. Они оба занимаются музыкой, у каждого свое направление, свои пристрастия, но иногда выступают со мной в концертах.
Самый благодарный зритель – советский
Роза Рымбаева прекрасно говорит на русском языке. Несмотря на то, что в Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве, идет большая работа по культивированию национального языка, по ее словам, большая часть казахского населения, особенно в городах, чаще говорит на русском.
– У меня нет проблем заказать кому-то из казахских поэтов и композиторов песню на русском языке. Они одинаково хорошо говорят и пишут как на казахском, так и на русском.
Вот и концерт, который певица дала в филармонии, состоял ровно на 50 процентов из песен на русском языке и на ее родном. Кстати, билеты на концерт, по словам организаторов, были распроданы за очень короткое время. На вопрос, почему за 32-летнюю гастрольную жизнь певица впервые приехала в Тюмень, а в последнее время ее не видно и на экранах телевизоров, Роза Рымбаева ответила, что в Москве и Санкт-Петербурге она часто выступает в больших концертах, а вот гастролировать с собственными без приглашения не может. «В России свой шоу-бизнес. После распада союза мы оказались изолированы друг от друга и можем приезжать только в гости, по приглашению».
За три десятка лет она объехала полмира, говорит, что любит выступать в Японии и на Кубе. Ее везде хорошо принимают, но все равно «самый душевный зритель, наш, советский. Он всегда настроен доброжелательно, с благодарностью встречает артиста». В Тюмени Розу Рымбаеву зрители тоже встречали с благодарностью. Пожилая женщина даже связала своей любимице красные носки. В них она и заканчивала двухчасовой концерт, извинившись, что ноги на каблуках очень устали. На сцене, как и в жизни, она вела себя непосредственно, без тени «звездности».
Она спрашивала у зала, хорошо ли звучит ее голос, не разочаровала ли она своих поклонников, которые помнят ее молодой, начинающей певицей. Можно заподозрить артистку в маленьком женском кокетстве: голос ее по-прежнему чистый и звонкий не мог разочаровать даже самого придирчивого зрителя.