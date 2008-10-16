Роза Рымбаева в Тюмени: звезда без фонограммы и фотошопа

– Любовь каждый понимает индивидуально. Один считает, так: вот есть у меня семья, и это самое главное, я буду всю жизнь ей верен. Другой придерживается принципа: я живу, пока я люблю. Тут каждый сам для себя выбирает. У меня не получилось быть с моим мужем всю жизнь вместе. Он рано ушел из жизни, остановилось сердце. И я вот уже десять лет одна ращу детей. О втором замужестве и не помышляю – мои сыновья очень ревнивые. Даже если кто-то приглашает меня на танец, они уже смотрят, насупившись. Как я могу привести в дом другого мужчину? Не знаю, возможно, это у мужчин в крови, они все ревниво относятся к своим мамам? Да я и сама в первую очередь думаю о них, о том, как поставить их на ноги. Помочь найти себя в жизни. Они оба занимаются музыкой, у каждого свое направление, свои пристрастия, но иногда выступают со мной в концертах.