Андрей Зуев: "Тюменские спортсмены еще поразят мир своими успехами"

– Такие победы влияют всегда, и не только на детей, но и на взрослых. К примеру своеобразная пропагандой здорового образа жизни можно считать транслируемые сегодня передачи на телевидении, такие как: «Звезды на льду», «Ледниковый период». Если бы кто-нибудь посчитал, сколько спортивного инвентаря, а именно фигурных коньков, было продано за последнее время, сколько было сдано в прокат, мы бы увидели, как положительно влияют подобные передачи на динамику спортивной жизни целой страны. К тому же, как я уже говорил, в городе стало больше самих ледовых площадок. Да и многие родители отдают своих детей в секции фигурного катания и хоккея. Конечно, существует так называемая проблема «льда» на лето. Учитывая, что очень много желающих и мало мест, где желающие могут заниматься. Но мы над этим работаем.