Андрей Зуев: "Тюменские спортсмены еще поразят мир своими успехами"

Здоровый образ жизни и пропаганда спорта стали приоритетными направлениями в нашей стране. О состоянии спорта и физической культуры в Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru рассказал директор МУ «Городской физкультурно-оздоровительный центр» Андрей Зуев.
Андрей Борисович, чем занимается МУ «Городской физкультурно-оздоровительный центр» (ТГФОЦ)? Какие основные направления работы?
– Основным направлениям нашей работы прежде всего является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства. Для этих целей у нас существует отдел физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, который и осуществляют с помощью спорторганизаторов свою деятельность на площадках города. Следующее направление нашей деятельности – это организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на городском уровне, над чем тоже трудится штат специалистов.
И третье направление включает в себя работу по спортивным плоскостным сооружениям Тюмени. Это направление новое, и конечно востребованное. В последнее время в городе все чаще возводятся спортивные площадки, центры. Конечно, тюменцы интересуются – где находятся те или иные сооружения, что и когда будет построено в ближайшее время, и обращаются с этими вопросами непосредственно в наш физкультурно-оздоровительный центр. В связи с этим в 2006 году мы и начали формировать реестр спортивных сооружений города, чтобы иметь общую картину: сколько есть, сколько не хватает, чего именно не хватает и где.
Вообще, физкультурно-оздоровительный центр - учреждение достаточно молодое, мы работаем с августа 2006 года. Тем не менее, за это время проведен достаточно большой объем работы. Но еще больше нас ждет впереди.
Строятся ли в городе новые спортивные площадки на данный момент? Ожидается ли открытие новых спортивных центров?
– В городе сейчас активными темпами идет строительство новых центров и масштабы настоящих и будущих строек грандиозны. Конечно, эти работы проводит администрация города, но и мы со своей стороны курируем строительство сооружений. Например, идет полная реконструкция Центра дзюдо, который находится на улице Гнаровской. Ремонтируется детско-юношеский центр «Прибой» на улице Борцов Октября. На улице Садовой в будущем году закончится реконструкция Центра бокса.
Так же идет реконструкция не только городских, но и загородных центров. В полную силу идут работы в загородном физкультурно-оздоровительном лагере «Энергетик», в лагере «Олимпиец». К оснащению объектов применяется современный подход: строительство собственных жилых и спортивных комплексов, корпусов для спортсменов, оснащение высокотехнологичным оборудованием. Эти Центры будут способны организовывать тренировочные сборы в летний период, и даже для людей с ограниченными физическими возможностями. Сейчас этому уделяется особое внимание, и на всех строящихся или реконструируемых сооружениях предусматривается создание условий для того, чтобы все без исключения желающие смогли развиваться, заниматься спортом, поддерживать свое здоровье.
Кроме того, стоит отметить, что в прошлом году порядка 300 млн. рублей было выделено на проведение ремонта и реконструкции спортивных объектов. А в этом году сумма составила уже 700 млн. рублей – то есть больше, чем в два раза. А в связи с тем, что основные подготовительные работы на крупных объектах уже были проведены, то сейчас необходимо вкладывать средства в само оснащение объектов.
Что касается областного уровня, то также идет строительство и ремонт спортивных объектов: например, ФК «Тюмень» находится на реконструкции. На улице Луначарского в 2009 году планируется строительство легкоатлетического манежа.
Как идет строительство и оснащение небольших, дворовых площадок?
– Дело в том, что в апреле этого года в администрации города Тюмени подписали распоряжение о передаче площадок на дворовых территориях на баланс городским Управам. Таким образом управы делают регулярный осмотр дворов, видят состояние площадок, фиксируют это. А также высчитывают, где в подобных площадках возникает острая необходимость, и начинается либо ремонтируют, либо строительство новых. Раньше этим занимались ТСЖ или частные застройщики через Гранты, но эта система себя не оправдала.
Сейчас идет активное строительство и ремонт площадок. Возможно, вы обратили внимание на то, что в вашем дворе или рядом проводится комплекс работ по благоустройству дворов, включая обустройство спортивных площадок. Хотелось бы, чтобы эти площадки были современными. Но, к сожалению, не везде это возможно – по ряду технических причин.
Так же в последние два года особое внимание уделялось хоккейным кортам. Уже в 2007 году по городу было больше ледовых площадок и кортов, которые были залиты, чем в предыдущем 2006.. Жителям уже не нужно было выезжать за город, достаточно было прийти в свой или соседний двор, чтобы покататься на коньках, поиграть в хоккей.
Существует ли статистика по разным районам города: где в Тюмени живут самые спортивные люди?
– Такой статистикой мы не занимаемся. Сеть управления по спорту обширна, но существуют районы, в которых нет тех или иных учреждений. Например, спортивных школ в Тюмени всего 11, что, конечно, очень мало и их техническая база не позволяет охватить всех желающих. А вообще сложно провести статистику, кто занимается физкультурой, а кто – нет. По Тюмени есть общая статистика людей, регулярно занимающихся спортом, и цель администрации города – увеличить этот процент. На 2008 год число спортивных людей составляет около 14,8 % всех жителей города. К 2014 году стоит определенная задача – поднять этот процент до трети населения Тюмени. Действительно, к этому мы и идем. Для этого строятся центры, улучшаются дворовые площадки, работают спортивные организаторы во дворах для тех, кто не может позволить себе занятия в дорогих секциях или отдаленных спортивных центрах. Теперь достаточно выйти во двор, чтобы поиграть в футбол, собрать команду и устроить дворовые соревнования.
Какое соотношение платных и бесплатных спортивных секций сегодня в городе? На что можно рассчитывать детям из малообеспеченных семей? Молодежи?
– Возможностей заниматься спортом в нашем городе много, действительно много. Существует определенное количество секций разных видов спорта, куда дети могут прийти по своему желанию и заниматься совершенно бесплатно в тех или иных группах. Помимо этого, в тех же учреждениях находятся и платные группы дополнительных занятий. Таким образом, у ребенка есть выбор. А платно или бесплатно – это зависит уже от уровня материально-технической базы, от тренера и уровня достатка родителей. Плюс существуют организаторы, которые работают на дворовых площадках, предоставляют инвентарь для занятий, ездят с детьми на соревнования (спартакиады среди дворовых команд) – эти занятия для ребенка также проводятся бесплатные. Еще хочется сказать, что во время проведения ежегодных дней здоровья во дворах дети обязательно получают еще и подарки. То есть мы стараемся всячески заинтересовывать, стимулировать и вовлекать молодежь в спорт, в активное участие в соревнованиях и спортивно-оздоровительных мероприятиях.
Существует ли в Тюмени мода на какие-то определенные виды спорта? Повлияли ли на развитие тюменского спорта многочисленные победы России на мировом уровне в футболе, хоккее за последние годы?
– Такие победы влияют всегда, и не только на детей, но и на взрослых. К примеру своеобразная пропагандой здорового образа жизни можно считать транслируемые сегодня передачи на телевидении, такие как: «Звезды на льду», «Ледниковый период». Если бы кто-нибудь посчитал, сколько спортивного инвентаря, а именно фигурных коньков, было продано за последнее время, сколько было сдано в прокат, мы бы увидели, как положительно влияют подобные передачи на динамику спортивной жизни целой страны. К тому же, как я уже говорил, в городе стало больше самих ледовых площадок. Да и многие родители отдают своих детей в секции фигурного катания и хоккея. Конечно, существует так называемая проблема «льда» на лето. Учитывая, что очень много желающих и мало мест, где желающие могут заниматься. Но мы над этим работаем.
Что касается футбола, то этот вид спорта всегда был популярен. Во дворах дети начинают играть в мяч. Затем записываются в футбольные секции, если есть такая возможность и желание. И способных ребят обязательно заметят.
У нас в городе есть хороший мини-футбольный клуб «Тюмень», где воспитанники достигают больших результатов. Все это стимулирует подростков и молодежь к занятиям спортом. Ведь важно до ребенка донести еще на начальной стадии, что необязательно пить и курить, чтобы стать кем-то, а можно достигать высот более значимых, а получать порцию счастья, уважения и известности за счет спорта.
У нас в городе любой вид спорта интересен. Каждый находит для себя то, что ему больше нравится. А к наиболее популярным видам спорта можно отнести единоборства. Тем более это виды спорта, где человек сам добивается результатов. Это не команда, в которой каждый должен выложиться, каждый должен показать себя, чтобы добиться общего успеха. Это спорт воли и силы духа, ну и конечно таланта.
Вообще хочется сказать, что множество новых и реконструированных спортивных объектов направлены на привлечение не только состоявшихся спортсменов, но и людей, которые еще только выбирают свой вид спорта.
Есть ли проблема с квалифицированными кадрами для работы в секциях, спортивных центрах, дворовых площадках?
– Сегодня действительно тюменский спорт испытывает нехватку квалифицированных кадров. Работают тренеры старой закалки, но молодые специалисты работать не идут. Я очень надеюсь на то, что появление новых спортивных центров, новый подход к развитию спорта, современные условия привлекут к тренерской работе спортсменов с опытом более молодого возраста. Ключевым моментом здесь является небольшая заработная плата. А ведь это тяжкий труд, особенно в самом начале карьеры.
Непосредственно в нашем центре существует проблема с набором организаторов на дворовых площадках. Ведь не каждый человек согласится после основного рабочего времени выйти во двор и позаниматься с ребятишками, поиграть с ними в футбол, волейбол или баскетбол.
В этом году в Тюмень привозили награды мирового уровня – Кубок УЕФА, Суперкубок, Кубок Стэнли. Как вы можете это прокомментировать?
– «Городской физкультурно-оздоровительный центр» не касался организации этих мероприятий, поскольку занимается вопросами местного уровня. Но подобные встречи и конференции – это в первую очередь пропаганда спорта. Здесь подключаются средства массовой информации, собираются дети с различных спортивных школ. Такие мероприятия вызывают интерес к физической культуре, еще больше мотивируют, формируют определенные цели у начинающих спортсменов. И 2008 год в этом отношении можно назвать плодотворным. Серьезные победы российского спорта должны натолкнуть человека на мысли: «А почему не я?».
Ведется ли пропаганда спорта среди взрослых и пожилых людей?
–Упор идет на работу с детьми, на то, чтобы их заинтересовать. Взрослых очень сложно организовать. Чаще всего определенные обязательства берут на себя крупные компании, организации, предприятия города Тюмени. Ведь они заинтересованы в том, чтобы их сотрудники были здоровыми. Многие имеют материально-техническую базу, спортивные залы. Коллективы участвуют в корпоративных соревнованиях по разным видам спорта, проводятся состязания между предприятиями. Людям это нравится, они в этом нуждаются, независимо от возраста.
Ну и нельзя в это плане не сказать о Тюменском марафоне, где ежегодно участвует около десяти тысяч человек всех возрастов. Как дети, так и пенсионеры. Самый старший участник в этом году был за 70 лет. При чем, спортсмены «в возрасте» способны показать порой высокий класс и обойти молодых.
Какие мероприятия организует ТГФОЦ в ближайшее время?
– 22 ноября пройдет завершение фестиваля «Папа, мама, я – спортивная семья», который был посвящен Году семьи. В течение года в рамках фестиваля было проведено восемь крупных мероприятий по разным видам спорта.
Также планируются различные спортивные мероприятия в районах города, на дворовых площадках. Информацию об этих мероприятиях можно узнать по телефону 46-13-99 или 46-25-70, в средствах массовой информации, либо на интернет-портале Администрации Тюмени.
Андрей Борисович, как в целом Вы оцениваете уровень развития спорта в Тюмени?
– Спорт в Тюмени не большими, но уверенными шагами развивается, старается обеспечить разносторонние потребности населения в занятии физической культурой и спортом, как на дворовых территориях, так и на уровне всего города. Есть серьезные успехи у тюменцев в биатлоне, лыжах, дзюдо, греко-римской борьбе, боксе. К нам приезжают спортсмены мирового уровня. Недавно прошла встреча с участниками параолимпийских игр. А ведь еще несколько лет назад ситуация была плачевна.
Несомненно, на новой, современной технической базе наши спортсмены смогут достигать еще больших высот. Потенциал у нас большой, квалифицированные кадры можно будет привлекать и со стороны. Тюменские спортсмены еще поразят мир своими успехами и высокими результатами.