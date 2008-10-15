Владислав Крапивин: «Я до сих пор не привык чувствовать себя легендой»

«Я до сих пор не привык чувствовать себя легендой», - этой фразой Владислав Петрович открыл уже вторые для ТюмГУ «Крапивинские чтения».
Тем не менее, для большей части аудитории, собравшейся чествовать писателя, он продолжает оставаться легендой. Как отметил Павел Креков, начальник управления по образованию, на книгах Крапивина воспитывается уже третье поколение людей. То, какое благотворное влияние оказывают герои его повестей на подрастающее поколение, заметили многие. Так, Олександр Попович, администратор украинского сайта, посвященного Крапивину, считает, что его характер сформировался таким, какой он есть, именно благодаря книгам Владислава Петровича. А давний его друг Семен Иосифович Аромштам, учитель литературы из московской гимназии «Свиблово» поставил писателя в один ряд с великими педагогами прошлого – Макаренко и Сухомлинским. «Книги Крапивина – это педагогическая поэма второй половины ХХ века», - сказал Семен Иосифович. Цитируя слова своей дочери, он добавил, что «золотые страницы русской литературы невозможно представить себе без литературы, вышедшей из-под пера этого человека».
О значимости Крапивина в общероссийском литературном контексте говорил и профессор кафедры русской литературы Юрий Анатольевич Мешков. «Регионы давно уже живут интересной жизнью, и литература Тюменского края отмечена многими», - прокомментировал профессор. Данный факт был упомянут в пику «Литературному Экспрессу», целями которого было познакомить Россию с писателями. По мнению Мешкова, московские писатели проявили снобизм, поскольку региональные авторы давно известны своим читателям.
Наталья Александровна Рогачева, доцент кафедры русской литературы, напротив, поставила вопрос, не приписывают ли тюменцы себе «лишних» произведений. По мнению литературоведов, образ Тюмени встречается более, чем в 70-ти произведениях писателя. Однако далеко не во всех из них есть прямые ссылки на названия тюменских улиц, рек и т.д. Такой вопрос, конечно, резонен. Но более важен для всех сейчас вопрос сохранения «крапивинских» мест. Так, реальной «тополиной» Тюмени уже нет. Исторический центр застраивается все плотнее. Сам Крапивин прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Я все жду, может, спохватятся и одумаются? Ведь столько вокруг свободного места…»
Знакомые всем сюжеты, которые так хвалят и дети, и бывшие дети, можно вообразить лишь в старой, одноэтажной Тюмени. Трудно представить, что среди высоток и магистралей может появиться «журавленок» или «мальчик со шпагой». А ведь все мы так хотим, чтобы дети выросли такими же честными и благородными, как крапивинские герои.