Владислав Крапивин: «Я до сих пор не привык чувствовать себя легендой»

Тем не менее, для большей части аудитории, собравшейся чествовать писателя, он продолжает оставаться легендой. Как отметил Павел Креков, начальник управления по образованию, на книгах Крапивина воспитывается уже третье поколение людей. То, какое благотворное влияние оказывают герои его повестей на подрастающее поколение, заметили многие. Так, Олександр Попович, администратор украинского сайта, посвященного Крапивину, считает, что его характер сформировался таким, какой он есть, именно благодаря книгам Владислава Петровича. А давний его друг Семен Иосифович Аромштам, учитель литературы из московской гимназии «Свиблово» поставил писателя в один ряд с великими педагогами прошлого – Макаренко и Сухомлинским. «Книги Крапивина – это педагогическая поэма второй половины ХХ века», - сказал Семен Иосифович. Цитируя слова своей дочери, он добавил, что «золотые страницы русской литературы невозможно представить себе без литературы, вышедшей из-под пера этого человека».