В Тюмени свидетельница ограбила молодоженов

19 июля текущего года подруга пригласила Анну Бондюченко на свою свадьбу с тюменским бизнесменом в качестве свидетельницы. Праздничное мероприятие проходило в одном из местных ресторанов. В тот вечер молодоженам подарили много денег, часть из которых Бондюченко решила похитить. Когда основная часть гостей вышла на улицу посмотреть фейерверк, девушка из коробки с презентами незаметно взяла крупную сумму денег и положила их в сумку.