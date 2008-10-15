В Тюмени свидетельница ограбила молодоженов

Прокуратурой Ленинского округа Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летней Анны Бондюченко, обвиняемой в крупной краже.
19 июля текущего года подруга пригласила Анну Бондюченко на свою свадьбу с тюменским бизнесменом в качестве свидетельницы. Праздничное мероприятие проходило в одном из местных ресторанов. В тот вечер молодоженам подарили много денег, часть из которых Бондюченко решила похитить. Когда основная часть гостей вышла на улицу посмотреть фейерверк, девушка из коробки с презентами незаметно взяла крупную сумму денег и положила их в сумку.
Кражу новобрачные обнаружили на следующий день. При просмотре в ресторане записи с камеры видеонаблюдения было установлено, что деньги умыкнула свидетельница невесты. Общая сумма похищенных ею денежных средств составила 427 тысяч 140 рублей, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе прокуратуры области.
В ходе следствия Анне Бондюченко было предъявлено обвинение по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ.
Прокуратурой Ленинского округа г. Тюмени материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.