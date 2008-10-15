В Тюмени открылась выставка «Мир искусства»

В музее изобразительных искусств 14 октября состоялось открытие выставки «Мир искусства». Музей решил представить Тюменцам и гостям города небольшую, но очень интересную коллекцию графики мирискусников. Эти произведения редко экспонировались по причине своей хрупкости, а некоторые из графических листов посетители увидели вообще впервые.
«Мир искусства» - это не просто сообщество ярких творческих индивидуальностей, объединенных особой эстетикой. Это крупнейшее явление в отечественной культуре всего 20-го века.
Ирина Яблокова, заведующая отделом классического искусства, рассказывала посетителям выставки про интересующую картину все - от истории ее написания до биографии художника. Как она пояснила, все картины, представленные на выставке, из тюменских архивов, а не из других городов. В собрании музея имеется небольшая, но интересная коллекция графических работ известных мастеров-мирискусников - Константина Сомова, Льва Бакста, Зинаиды Серебряковой, Евгения Лансере, Александра Головина, Анны Остроумовой-Лебедевой и других художников. Подготавливая экспозицию, организаторы долго подбирали место для каждой картины, создавая гармонию между произведениями искусства.
На выставке представлены работы, созданные как в первый, так и во второй период существования «Мира искусства».
Выставка продлится до конца года, изменений в нее вносить не планируется. Поэтому тюменцы успеют порадовать взгляд прекрасными произведениями искусства.