В Тюмени открылась выставка «Мир искусства»

Ирина Яблокова, заведующая отделом классического искусства, рассказывала посетителям выставки про интересующую картину все - от истории ее написания до биографии художника. Как она пояснила, все картины, представленные на выставке, из тюменских архивов, а не из других городов. В собрании музея имеется небольшая, но интересная коллекция графических работ известных мастеров-мирискусников - Константина Сомова, Льва Бакста, Зинаиды Серебряковой, Евгения Лансере, Александра Головина, Анны Остроумовой-Лебедевой и других художников. Подготавливая экспозицию, организаторы долго подбирали место для каждой картины, создавая гармонию между произведениями искусства.