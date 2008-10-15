В Тюмени определились лауреаты «Димитриевской субботы»

Всего в прослушивании приняло участие 78 конкурсантов: 53 исполнителя, 6 авторских исполнителей, 10 вокальных ансамблей и 9 вокально-инструментальных ансамблей. Постигнув цену успеха, путевки в Тобольск получили следующие счастливчики: вокальные группы «Sex-tet» - голос молодого поколения Тюмени, представившие патриотическую композицию «Вперед, Россия», «Acapella music» со своим «Поппури» и «Бывшие люди» с песней «Маруся», явившей собой оригинальный синтез звуков гитар, саксофона, трубы, ударных и аккордеона. Победоносными также оказались композиции «Сержант» от харизматичной О.Ефремовой, «Тюмень, моя любовь» от обаятельной С.Каминской (лауреаты в категории вокальный исполнитель от 14 до 18 лет) и «Мама» Артема Фролова (вокальный исполнитель в категории от 18 до 34 лет). Не обошли лавры победителя и любимчиков жюри ВИА «Фортуна»: пронзительный голос вокалиста, профессиональная игра музыкантов и жизнеутверждающий текст композиции «Война» не оставили равнодушными и гостей фестиваля. Кроме лауреатов в гала-концерте приняли участие и дипломанты 1ой степени (А.Смертина, А.Петров, А.Рычков, А.Торкунов, А.Фролов, ВИА «Диагноз», ансамбль «Viva») и победительница в номинации «Специальный приз» В.Романенко с чувственной и поистине неповторимой композицией «До самого неба».