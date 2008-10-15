В Тюмени определились лауреаты «Димитриевской субботы»

До 10 октября заявки на участие от творческих коллективов и исполнителей Тюмени принимались в ОДЮЦ «Аванпост» и МУ «Тюменский молодежный социально-деловой центр». В связи с тем, что количество желающих принять участие в конкурсной программе превысило все ожидания (подано около 80 заявок), буквально в считанные дни произошли изменения в программе фестиваля. Конкурсные прослушивания участников начались уже 13 октября в 16:00. А 14 октября в 11:00 часов состоялось торжественная церемония открытия и конкурсные выступления. В 16:00 часов жюри обсудило итоги, дав конкурсантам свои комментарии, дельные советы и рекомендации. И в 18:00 состоялся торжественный гала-концерт и награждение участников.
Ежегодно фестиваль проводится с целью максимального привлечения творческой молодежи к участию в культурной жизни региона. В конкурсе участвуют исполнители от 14 до 35 лет, которые состязаются в номинациях: «Исполнители песен», «Авторы-исполнители», «Вокально-инструментальные ансамбли», «Вокальные ансамбли». Участники должны были представить на суд жюри не более двух песен военно-патриотической тематики. Литературно-музыкальные композиции в конкурсной программе не рассматривались. Лауреаты в каждой номинации и возрастной группе зонального отборочного тура в дальнейшем приглашаются для участия в областном отборочном туре Межрегионального молодежного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», который проводится 21-22 октября в Тобольске. Ответственность за организацию отборочных туров взяли на себя: Управление по спорту и молодежной политике Администрации Тюмени, ОДЮЦ «Аванпост», МУ «Тюменский молодежный социально-деловой центр». Жюри определяло победителей по следующим критериям: соответствие теме фестиваля, исполнительский уровень, зрелищность, нравственно-эстетическое содержание песни.
Всего в прослушивании приняло участие 78 конкурсантов: 53 исполнителя, 6 авторских исполнителей, 10 вокальных ансамблей и 9 вокально-инструментальных ансамблей. Постигнув цену успеха, путевки в Тобольск получили следующие счастливчики: вокальные группы «Sex-tet» - голос молодого поколения Тюмени, представившие патриотическую композицию «Вперед, Россия», «Acapella music» со своим «Поппури» и «Бывшие люди» с песней «Маруся», явившей собой оригинальный синтез звуков гитар, саксофона, трубы, ударных и аккордеона. Победоносными также оказались композиции «Сержант» от харизматичной О.Ефремовой, «Тюмень, моя любовь» от обаятельной С.Каминской (лауреаты в категории вокальный исполнитель от 14 до 18 лет) и «Мама» Артема Фролова (вокальный исполнитель в категории от 18 до 34 лет). Не обошли лавры победителя и любимчиков жюри ВИА «Фортуна»: пронзительный голос вокалиста, профессиональная игра музыкантов и жизнеутверждающий текст композиции «Война» не оставили равнодушными и гостей фестиваля. Кроме лауреатов в гала-концерте приняли участие и дипломанты 1ой степени (А.Смертина, А.Петров, А.Рычков, А.Торкунов, А.Фролов, ВИА «Диагноз», ансамбль «Viva») и победительница в номинации «Специальный приз» В.Романенко с чувственной и поистине неповторимой композицией «До самого неба».
Лауреаты и дипломанты фестиваля были награждены дипломами и ценными призами. Как отметили организаторы фестиваля: мероприятий, связанных с патриотизмом проходит немного, и основной их задачей является воспитание у молодого поколения патриотических чувств. Кроме того не менее важными целями любого подобного культурного события остаются выявление талантливой молодежи, сохранение исторического и культурного наследия, сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества.
Зал ДКиТ «Торфяник» не пустовал: болельщики и зрители от мала до велика, добродушно и с особым энтузиазмом встречали конкурсантов, аккомпанируя их музыкальным номерам аплодисментами. Однако излишние «клубные» световые спецэффекты и огрехи в работе звукорежиссера малость подпортили настроение публики, да и самые юные зрители во время серьезных номеров вели себя по-детски развязно и шумно, что расстроило некоторых членов жюри.
Организаторы обещают, в следующем году фестиваль перерастет во всероссийские масштабы, а пока будем ждать результатов областного (21-22 октября) и межрегионального (31 октября-1 ноября) фестивалей.