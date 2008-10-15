Ночью в Тюмени "Тойота" врезалась в дерево. Водитель погиб

Сегодня ночью на улице Интернациональной автомобиль Тойота врезался в дерево. 22-летний мужчина погиб. Автомобиль был поставлен на учет в МРО ГИБДД 3 дня назад. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия в автомобиле, кроме водителя, находился пассажир, который не пострадал. По свидетельству сотрудников ГИБДД, прибывших на место, молодой человек возможно находился в состоянии наркотического опьянения, вел себя неадекватно и все время «пытался разбудить» своего погибшего товарища.