Ночью в Тюмени "Тойота" врезалась в дерево. Водитель погиб

Сегодня ночью на улице Интернациональной автомобиль Тойота врезался в дерево. 22-летний мужчина погиб. Автомобиль был поставлен на учет в МРО ГИБДД 3 дня назад. В момент совершения дорожно-транспортного происшествия в автомобиле, кроме водителя, находился пассажир, который не пострадал. По свидетельству сотрудников ГИБДД, прибывших на место, молодой человек возможно находился в состоянии наркотического опьянения, вел себя неадекватно и все время «пытался разбудить» своего погибшего товарища.
Вчера утром на той же улице Интернациональной столкнулись Тойота и ДЭУ. По предварительным данным, водитель ДЭУ выехал на полосу встречного движения. 36-летний и 29-летний мужчины, пассажиры ДЭУ, получили травмы, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
Днем на улице 50 лет ВЛКСМ автомобилем ВАЗ 2109 совершен наезд на пешеходов на пешеходном переходе. Пострадали две женщины, у них ушибы. Стаж водителя «девятки» - 1 год.
«Ниссан» и «Форд» столкнулись на перекрестке ул. Широтной и Олимпийской. По предварительным данным, водитель «Ниссана» не предоставил преимущество другому водителю, выполняя левый поворот. Управлял автомобилем «Ниссан» 84-летний мужчина, у него ушибы. Также пострадали 73-летняя пассажирка «Ниссана» и 44-летний водитель «Форда».