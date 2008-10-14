Сегодня Владислав Крапивин отмечает 70-летний юбилей

Владислав Петрович Крапивин родился в городе Тюмени, 14 октября 1938 года, в семье педагогов Петра Федоровича и Ольги Петровны Крапивиных.
В 1956 году поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького.
Во время обучения в университете был зачислен в штат газеты "Вечерний Свердловск". Несколько лет работал литературным сотрудником и заведующим отделом в журнале "Уральский Следопыт". Позднее, в 1965 году, ушел на творческую работу.
В 1961 году Владиславом Крапивиным был создан детский отряд "Каравелла" (в 1965 году над отрядом взял шефство журнал "Пионер"). Профиль отряда - журналистика, морское дело, фехтование. Отряд существует до настоящего времени, ранее имел статус пионерской дружины, пресс-центра и парусной флотилии журнала "Пионер". Владислав Петрович руководил отрядом более тридцати лет, в настоящее время во главе "Каравеллы" молодые выпускники отряда.
Первая книга Владислава Крапивина "Рейс "Ориона"" вышла в 1962 году в Свердловске. Спустя два года автор был принят в члены Союза писателей СССР.
В настоящее время у В. Крапивина около двухсот изданий на различных языках. Его книги были включены в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", в японскую 26-томную серию "Избранные сочинения русских писателей для подростков".
Отвечая на вопрос о том, почему он выбрал основным занятием в жизни именно детскую литературу, Крапивин неизменно отвечает — «Дети обычно скорее хотят стать взрослыми, а мне наоборот, хотелось, чтобы подольше было детство... Не хватало собственного детства из-за войны, наверное, поэтому и стал писать о ребятах и для ребят», и еще — «Мне всегда двенадцать лет»...
Книги Владислава Крапивина неоднократно переиздавались в Польше, Чехословакии, Болгарии, Германии, Японии, Венгрии, переводились на английский, испанский, персидский и другие языки.
Часть произведений Владислава Крапивина были экранизированы и показывались по Центральному телевидению. Нескольких премий был удостоен фильм "Колыбельная для брата" по сценарию Владислава Крапивина и Станислава Фурина.
Владислав Петрович Крапивин - лауреат премии Ленинского комсомола, премии "Аэлита" журнала "Уральский Следопыт" и Союза писателей РСФСР, премии имени А. Гайдара журнала "Пионер" и других литературных премий .
За литературную и общественную деятельность награжден:
- Званием Лауреата премии Ленинского комсомола (1975), знаком ЦК ВЛКСМ имени А. Гайдара (1983), званием кавалера ордена Трудового Красного Знамени (1984), ордена Дружбы народов (1989), нескольких медалей. В 1980 году Крапивин получил звание отличника народного просвещения РСФСР.
- Званием Лауреат премии «Аэлита» (1983), литературной премии губернатора Свердловской области (1999), Российской литературной премии имени Александра Грина (2001), литературной премии «Малая Урания» (2001), литературной премии имени разведчика Hиколая Кузнецова (2003), литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2003), премии «Большой Роскон» (2006).
Почётный гражданин города Екатеринбурга.
В настоящее время Владислав Петрович живет и работает в Тюмени. Уже почти два года профессор Крапивин преподает в ТюмГУ и ведет в вузе творческую мастерскую.