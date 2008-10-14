Сегодня Покров Пресвятой Богородицы: время зиму встречать и свадьбу играть

Сегодня Покров Пресвятой Богородицы.
Христианские историки говорят о том, что почти шестьсот лет назад на греческую империю напали сарацины, неприятель был силен, и грекам угрожала большая опасность. В то время и произошло чудное явление Матери Божией. Случилось это во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.
В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал «паче лучей солнечных».
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там».
Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.
Считалось, что если на Покров ветрено - будет большой спрос на невес, а если выпадет снег - будет много свадеб.
По Покрову судили о погоде: «На Покров ветер с востока - зима будет холодная». Отлет журавлей на Покров - «на раннюю и холодную зиму». «Коли белка на Покров чиста (полиняла) - то осень будет хороша». «Каков Покров, такова и зима». И еще о ветре: «Если в этот день ветер с севера - быть холодной зиме; с юга - будет теплой; с запада - к снежной; ветер переменчивый - к зиме непостоянной». Если лист с дуба и березы упадет чисто - к мягкому году, а не чисто - к строгой зиме. Снег покрывает землю на Покров - счастливое предзнаменование для обрученных».
14 октября - первая встреча зимы - рубежная дата. «До Покрова - осень, за Покровом - зима» - говорили в народе, от первого снега до санного пути шесть недель остается.