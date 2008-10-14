Октябрь дарит тюменцам «МаксиМальный фитнес»

Клиенты же ресторанной сети «МаксиМ» получили возможность оценить жизнь в стиле «фитнес», поскольку на десерт к блюдам из фитнес-меню подается сертификат на посещение клуба CityFitness. А поскольку в клубе действуют только годовые клубные карты, возможность снятия пробы является особенно актуальной.