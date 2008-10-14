Октябрь дарит тюменцам «МаксиМальный фитнес»

Представительство сети спортивных клубов CityFitness и ресторанная компания «МаксиМ» представляют фитнес-меню «МаксиМальный фитнес», созданное при участии тренеров и докторов клуба.
Клиенты клуба CityFitness имеют возможность постоянно жить в стиле «фитнес», находясь под наблюдением врача клуба, индивидуального тренера и консультанта по питанию в виде ресторанов «МаксиМ».
Клиенты же ресторанной сети «МаксиМ» получили возможность оценить жизнь в стиле «фитнес», поскольку на десерт к блюдам из фитнес-меню подается сертификат на посещение клуба CityFitness. А поскольку в клубе действуют только годовые клубные карты, возможность снятия пробы является особенно актуальной.
По итогам акции участников ждут особые призы:
- осенний ужин в одном из заведений сети «Максим» (разыгрывается среди клиентов клуба CityFitness, купивших новую карту или продлившихся в октябре 2008 года);
- годовая клубная карта спортивного клуба CityFitness (разыгрывается среди посетителей сети «Максим», заказавших блюда из фитнес-меню с общей суммой счета более 2500 руб.).
Вас ждут в клубе и ресторанах сети «МаксиМ» с 8 октября по 8 ноября 2008 года.