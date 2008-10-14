nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Октябрь дарит тюменцам «МаксиМальный фитнес»

14 октября 2008, 11:40
Владельцы великолепной фигуры смогут не отказывать в самых вкусных яствах лучших ресторанов Тюмени.
Сюжет
Отдых

Представительство сети спортивных клубов CityFitness и ресторанная компания «МаксиМ» представляют фитнес-меню «МаксиМальный фитнес», созданное при участии тренеров и докторов клуба.

Клиенты клуба CityFitness имеют возможность постоянно жить в стиле «фитнес», находясь под наблюдением врача клуба, индивидуального тренера и консультанта по питанию в виде ресторанов «МаксиМ».

Клиенты же ресторанной сети «МаксиМ» получили возможность оценить жизнь в стиле «фитнес», поскольку на десерт к блюдам из фитнес-меню подается сертификат на посещение клуба CityFitness. А поскольку в клубе действуют только годовые клубные карты, возможность снятия пробы является особенно актуальной.

По итогам акции участников ждут особые призы:

- осенний ужин в одном из заведений сети «Максим» (разыгрывается среди клиентов клуба CityFitness, купивших новую карту или продлившихся в октябре 2008 года);

- годовая клубная карта спортивного клуба CityFitness (разыгрывается среди посетителей сети «Максим», заказавших блюда из фитнес-меню с общей суммой счета более 2500 руб.).

Вас ждут в клубе и ресторанах сети «МаксиМ» с 8 октября по 8 ноября 2008 года.

#Новости#Отдых#Спорт#Тюмень#Ксения#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25