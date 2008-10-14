Легендарный Мирослав Немиров навестил альма-матер

Однако публика ждала выступления земляка. Поэт рассказал о «планах захвата «Дискурса», о новых издательских проектах. Так, вышел в свет первый том полного собрания сочинений Немирова, а также готовится к печати трехтомник «О Тюмени и об ея тюменщиках» - выборка из «Энциклопедии». Полностью напечатать шедевр писателя пока не представляется возможным – очень уж объемный труд. В завершение встречи Мирослав Немиров наконец прочел пару стихотворений, добавив, впрочем, что «стихи читать со сцены – глупое занятие». Вольное переложение теста Sex Pistols на русский язык произвело гораздо большее впечатление, как на самого писателя, так и на зрителей. Публика ждала эпатажа, она его и получила. Правда, неизвестно, в достаточном ли количестве, поскольку многие студенты ушли разочарованными.