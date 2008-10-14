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Легендарный Мирослав Немиров навестил альма-матер

14 октября 2008, 12:51
Не успел затихнуть стук колес «литературного экспресса», как город настигло новое культурное событие. Если бы мы писали анонс к телепремьере, уместна была бы фраза «то, чего, так долго ждали…» Но мы скажем просто: в Тюмень приехал Мирослав Немиров.
Сюжет
Тюмень

Октябрь выдался на редкость везучим месяцем для читающей Тюмени. Не успел затихнуть стук колес «литературного экспресса», как город настигло новое культурное событие. Если бы мы писали анонс к телепремьере, уместна была бы фраза «то, чего, так долго ждали…» Но мы скажем просто: в Тюмень приехал Мирослав Немиров.

Надо сказать, что Немиров, в определенных кругах, фигура не просто легендарная, это личность, на которую мечтал взглянуть каждый студент филфака, имеющий патриотический настрой. Автор «Большой Тюменской Энциклопедии» жил в нашем городе и учился на филфаке в восьмидесятые годы. Современные студенты наслышаны об его эпатажной внешности и поступках. Одна из самых известных историй – это ночевки Немирова в первом корпусе, с попутным распитием спиртных напитков и попытками скрыться от вахтеров.

Первый момент встречи оправдал надежды ожидавших: Немиров сел за стол и откупорил пиво с комментарием: «Я с похмелья». Далее Мирослав предоставил слово всем членов Международного Товарищества Мастеров Искусств «Осумасшедшевшие Безумцы». Герман Лукомников, поэт из Москвы влюбил в себя аудиторию с первого взгляда: взрывы смеха, длительные аплодисменты его стихотворениям и спрос на его книги – тому подтверждение. Не менее интересны были выступления Александра Курбатова и Дмитрия Данилова, прочитавших свою прозу. Михаил Сапего презентовал книги издательства «Красный матрос».

Однако публика ждала выступления земляка. Поэт рассказал о «планах захвата «Дискурса», о новых издательских проектах. Так, вышел в свет первый том полного собрания сочинений Немирова, а также готовится к печати трехтомник «О Тюмени и об ея тюменщиках» - выборка из «Энциклопедии». Полностью напечатать шедевр писателя пока не представляется возможным – очень уж объемный труд. В завершение встречи Мирослав Немиров наконец прочел пару стихотворений, добавив, впрочем, что «стихи читать со сцены – глупое занятие». Вольное переложение теста Sex Pistols на русский язык произвело гораздо большее впечатление, как на самого писателя, так и на зрителей. Публика ждала эпатажа, она его и получила. Правда, неизвестно, в достаточном ли количестве, поскольку многие студенты ушли разочарованными.

Зато теперь еще одно поколение филологов сможет рассказывать легенды о знаменитом писателе; писатель же, судя по всему, рад был вновь увидеть знакомые стены альма-матера.

#Новости#Писатели#Тюмень#Таня#Культура
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