Легендарный Мирослав Немиров навестил альма-матер

Октябрь выдался на редкость везучим месяцем для читающей Тюмени. Не успел затихнуть стук колес «литературного экспресса», как город настигло новое культурное событие. Если бы мы писали анонс к телепремьере, уместна была бы фраза «то, чего, так долго ждали…» Но мы скажем просто: в Тюмень приехал Мирослав Немиров.
Надо сказать, что Немиров, в определенных кругах, фигура не просто легендарная, это личность, на которую мечтал взглянуть каждый студент филфака, имеющий патриотический настрой. Автор «Большой Тюменской Энциклопедии» жил в нашем городе и учился на филфаке в восьмидесятые годы. Современные студенты наслышаны об его эпатажной внешности и поступках. Одна из самых известных историй – это ночевки Немирова в первом корпусе, с попутным распитием спиртных напитков и попытками скрыться от вахтеров.
Первый момент встречи оправдал надежды ожидавших: Немиров сел за стол и откупорил пиво с комментарием: «Я с похмелья». Далее Мирослав предоставил слово всем членов Международного Товарищества Мастеров Искусств «Осумасшедшевшие Безумцы». Герман Лукомников, поэт из Москвы влюбил в себя аудиторию с первого взгляда: взрывы смеха, длительные аплодисменты его стихотворениям и спрос на его книги – тому подтверждение. Не менее интересны были выступления Александра Курбатова и Дмитрия Данилова, прочитавших свою прозу. Михаил Сапего презентовал книги издательства «Красный матрос».
Однако публика ждала выступления земляка. Поэт рассказал о «планах захвата «Дискурса», о новых издательских проектах. Так, вышел в свет первый том полного собрания сочинений Немирова, а также готовится к печати трехтомник «О Тюмени и об ея тюменщиках» - выборка из «Энциклопедии». Полностью напечатать шедевр писателя пока не представляется возможным – очень уж объемный труд. В завершение встречи Мирослав Немиров наконец прочел пару стихотворений, добавив, впрочем, что «стихи читать со сцены – глупое занятие». Вольное переложение теста Sex Pistols на русский язык произвело гораздо большее впечатление, как на самого писателя, так и на зрителей. Публика ждала эпатажа, она его и получила. Правда, неизвестно, в достаточном ли количестве, поскольку многие студенты ушли разочарованными.
Зато теперь еще одно поколение филологов сможет рассказывать легенды о знаменитом писателе; писатель же, судя по всему, рад был вновь увидеть знакомые стены альма-матера.