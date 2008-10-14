Его долго ждали, и, наконец, он появился в Тюмени. Новый Clio Renault Sport.

Дебют этого автомобиля в России состоялся на выставке «Авто + Автомеханика» (Санкт-Петербург) в конце 2007 года. «Малыш» Renault уже тогда поразил всех присутствующих своим спортивным, агрессивным дизайном и богатым внутренним содержанием.
Новый Clio Renault Sport производится на заводе в г. Дьеп (Франция), специализирующемся на выпуске спортивных моделей бренда. Автомобиль оснащен усовершенствованным двигателем объемом 2.0 л. мощностью 200 л.с. Работая в паре с шестиступенчатой коробкой передач, эластичный и мощный двигатель Clio Sport проявляет спортивные качества, обеспечивающие очень комфортное вождение автомобиля. Передняя независимая подвеска четко обеспечивает устойчивость и управляемость автомобиля.
Линии, легко узнаваемые и изначально присущие Clio III, еще лучше просматриваются, благодаря выраженным рельефным обводам кузова. Во всем внешнем облике Нового Clio Renault Sport, в оригинальном дизайне его боковых панелей, чувствуются мощь и заряженность. Разнесенные в стороны передние и задние крылья, сверхнизкое расположение кузова, профилированные пороги, полужесткая вставка под передним бампером, а также воздухоотводы и дифффузор еще более подчеркивают спортивный стиль и аэродинамику автомобиля. Clio Renault Sport оснащен широкопрофильными шинами размером 215/45, смонтированными на легкосплавных 17-дюймовых дисках.
Оттенки декоративного покрытия кузова также разработаны специально для модельного ряда Clio Renault Sport. Их можно выбрать по каталогу: два пастельных (красный «toro» и синий «dynamo») и три металлизированных (синий «monako», черный «noir profond» и серый «makaha»).
Внутреннее убранство Нового Clio Renault Sport вполне соответствует его внешнему облику. Спортивный характер автомобиля сразу замечается уже по алюминиевым накладкам на педалях и площадке для ноги, а также по обшивке рулевого колеса из перфорированной кожи с декоративной вставкой серого цвета и красной меткой «нулевого» положения. Для удобства управления автомобилем зоны обхвата рулевого колеса выполнены точно по ладони.
Черные циферблаты контрольных приборов с индикацией белого цвета обеспечивают оптимальную видимость параметров вождения.
Гармонично использованный темно-серый цвет, оттененный светло-серой центральной консолью и декоративными вставками панели приборов призван подчеркнуть большие возможности, техничность и спортивный характер Нового Clio Renault Sport.
Специально созданные для Clio Renault Sport кресла обеспечивают изумительный комфорт и очень удобную боковую поддержку. Благодаря этому сиденью водитель «сливается» с автомобилем. Серо-металлический цвет ремней безопасности прекрасно сочетается с новым цветом обивки сидений «Entresol» темно-серого цвета со вставками черно-металлического цвета.
Как и на остальных автомобилях, созданных подразделением Renault Sport Technologies, эмблема «Renault Sport» устанавливается в салоне на контрольных приборах, на облицовке дверных порогов и на передних сиденьях. Снаружи она крепится на дверце задка и на полуматовых хромированных вставках в боковые молдинги.
С технологической точки зрения самым важным оказалось конструктивное решение инновационного внешнего вида заднего бампера, поскольку в него интегрирован воздушный диффузор, представляющий собой часть аэродинамической системы, заимствованную у Формулы 1. На сегодняшний день этот элемент устанавливается серийно лишь на нескольких автомобилях спортивного класса самого верхнего модельного ряда.
Продолжая родословную Clio III, который получил 5 звезд по результатам тестов Euro NCAP, новый Clio Renault Sport тоже отличается превосходной безопасностью и имеет 8 подушек. В его конструкции также использованы общепризнанные в этой области технологии Renault, позволяющие ему стать образцом пассивной безопасности в своем сегменте. На Новом Clio Renault Sport устанавливается фирменная система безопасности Renault третьего поколения, гарантирующая оптимальную защиту пассажиров, на каком бы месте в салоне они ни находились.
Теперь Вы можете ознакомиться с автомобилем в Автоцентре Renault «Автоград».
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