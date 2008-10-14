Его долго ждали, и, наконец, он появился в Тюмени. Новый Clio Renault Sport.

Линии, легко узнаваемые и изначально присущие Clio III, еще лучше просматриваются, благодаря выраженным рельефным обводам кузова. Во всем внешнем облике Нового Clio Renault Sport, в оригинальном дизайне его боковых панелей, чувствуются мощь и заряженность. Разнесенные в стороны передние и задние крылья, сверхнизкое расположение кузова, профилированные пороги, полужесткая вставка под передним бампером, а также воздухоотводы и дифффузор еще более подчеркивают спортивный стиль и аэродинамику автомобиля. Clio Renault Sport оснащен широкопрофильными шинами размером 215/45, смонтированными на легкосплавных 17-дюймовых дисках.