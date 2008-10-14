«Автофест» в Тюмени: Дрифт в новом свете

Воистину, к хорошему привыкаешь быстро – не успела Тюмень прийти в себя от первого «Drift Challenge», как буквально через пару месяцев под эгидой «Авторадио» прошел еще один праздник управляемого заноса. 11 октября в рамках «Автофеста» развернулась жаркая борьба за немалый денежный приз и почетное звание лучшего дрифтера.
По доброй традиции, ареной сражения стал автодром РОСТО ДОСААФ в поселке Метелево, который уже не в первых раз принимал такого рода гонки. Изначально, правда, организаторы планировали провести соревнования на площадке у одного из торговых центров, но в последний момент власти запретили проводить шоу на запланированном месте и дрифт «переехал» на автодром, что, впрочем, ничуть не испортило зрелище - напротив, участники уже знакомые с трассой, не тратили время на её изучение и с первых же минут ринулись «репетировать» свое выступление.
По ходу свободных тренировок, те, кто не поленился прийти на трассу загодя, могли своими глазами понаблюдать за подготовкой спортсменов к гонке, воочию увидеть боевые болиды – порадовать тюменцев прибыли 47 экипажей, среди которых челябинская команда признанных мастеров дрифта «ExAnimoСпорт»; «Smile Drift Team» и «Nissan Club», представляющие славный город Екатеринбург, а также совместный «дуэт» Тюмени и Екатеринбурга в лице «Altezza-club»; честь нашего города защищали пилоты в цветах «Nismo Club Tyumen» и участники «Nissan Club Tyumen». На протяжении пяти часов, с 14:00 до семи вечера, гонщики «резвились» под присмотром членов Тюменской коллегии судей автомобильного и мотоциклетного спорта, чтобы с наступлением сумерек выехать на трек для официальных заездов.
Старт Автофесту дали участники «ExAnimoСпорт». Выехавшие на показательные выступления челябинцы не щадили ни своих стальных коней, нещадно паливших резину в заносе, ни зрителей, отбивших все ладоши в бурных аплодисментах гонщикам. Стоит отметить, что если дрифт как таковой для Тюмени уже не в новинку, то дрифтинг в темное время суток стал для города настоящим откровением! Тюмень стала едва ли не дебютантом (после Москвы, конечно), где состязания по управляемому заносу провели при искусственном освещении. Честно говоря, света явно недоставало (способны ли парочка тусклых фонарей да пара-тройка горящих бочек создать достойные условия для гонки?!), поэтому не удивительно, что привычная при свете дня трасса в темноте превратилась в лабиринт.
Гонщики ошибались, не попадали в повороты, а коли старт давался сразу для пары пилотов, то гонщики излишне осторожничали и дрифта как такового зрители не увидели. Болельщиков, кстати, несмотря на довольно прохладную погоду, а также неблизкий путь до трассы, набралось порядочно – зрители стояли плотными рядами вдоль полотна трека и приветствовали отважных дрифтеров одобрительными возгласами. Впрочем, ближе к середине дистанции пилоты вошли в раж и не оставили болельщиков без эффектного прохождения поворотов «веером».
Двухчасовое шоу выявило призеров и в тройку лучших вошли Антон Шевелев (Екатеринбург), занявший третье место и ставший богаче на десять тысяч рублей. Серебряная медаль и двадцать тысяч рублей уехали вместе с Павлом Прокопенко в Екатеринбург. А победителем стал Александр Безносенко, вместе с призовым кубком забравший в Челябинск и главный приз Автофеста в размере тридцати тысяч рублей. Но после финиша заездов праздник не закончился – впереди гостей и участников ждал Авторадио-кинотеатр, а после просмотра блокбастера в ночном клубе «Жираff» состоялась праздничная after-party вечеринка, на которой подвели итоги Автофеста, а так же наградили призеров дрифт-шоу.