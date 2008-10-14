«Автофест» в Тюмени: Дрифт в новом свете

Старт Автофесту дали участники «ExAnimoСпорт». Выехавшие на показательные выступления челябинцы не щадили ни своих стальных коней, нещадно паливших резину в заносе, ни зрителей, отбивших все ладоши в бурных аплодисментах гонщикам. Стоит отметить, что если дрифт как таковой для Тюмени уже не в новинку, то дрифтинг в темное время суток стал для города настоящим откровением! Тюмень стала едва ли не дебютантом (после Москвы, конечно), где состязания по управляемому заносу провели при искусственном освещении. Честно говоря, света явно недоставало (способны ли парочка тусклых фонарей да пара-тройка горящих бочек создать достойные условия для гонки?!), поэтому не удивительно, что привычная при свете дня трасса в темноте превратилась в лабиринт.