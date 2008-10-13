Услуги риэлторов Тюмени оплачиваются по-новому

Х юбилейный Съезда риэлторов Тюменской области, посвященный стандартам работы риэлторского сообщества в новых условиях, совпал с началом лихорадки в мировой экономике.
Комментируя сложившуюся ситуацию, президент НП «Объединение риэлторов Тюмени» (ОРТ) Олег Касьянов отметил, что особое внимание стоит обратить на рынок первичного жилья. Дело в том, что уже второй год как объединение тюменских риэлторов заключило с некоторыми строительными компаниями договора о реализации жилья в новостройках, потому риэлторы заинтересованы в том, чтобы удержать цены на первичном рынке от падения. Пока в Тюмени это удается.
В связи с проблемами в экономике, не понимая сложившейся ситуации, жители Тюмени стараются приобрести жилье, ожидая в дальнейшем самого худшего, поэтому спрос на жилье в сентябре этого года даже вырос. В первый месяц осени ОРТ совершило 45 сделок по продаже недвижимости в новостройках только одного из своих партнеров-застройщиков, что является рекордным показателем. Однако большая часть сделок, комментируют ситуацию застройщики, проводится уже без привлечения кредитных средств. Застройщики выводят на рынок альтернативные схемы, например, покупка жилья в рассрочку, и именно они становятся сейчас, в условиях ограниченности кредитных резервов, наиболее привлекательным для покупателей инструментом.
Вице-президент «ОРТ» Сергей Сухарев в ходе Съезда риелторов отметил следующее: раньше услуги посредников оплачивал только покупатель (в среднем комиссия по сделке составляет 6 % в пользу АН), сейчас же тюменские риэлторы пришли к мнению, что комиссионные проценты необходимо разделить между покупателями квартир и продавцами. Причем, касаться это должно не только компаний-застройщиков, но и частных лиц.
Также он отметил, что продавцы на данный момент более заинтересованы в посредничестве риэлторских компаний. Таким образом, агенты должны предложить клиенту более профессиональный подход, включающий планы рекламных кампаний и регулярные отчеты о проделанной работе (работа с потенциальными покупателями, отчет о звонках и т.д.), и, главное, гарантировать результат. Примером может послужить соседний Екатеринбург и ряд других регионов, где давно работают по такой схеме.
«Любая рецессия – это обновление рынка. Сегодня рынок недвижимости, который напрямую зависит от мировых финансовых рынков, ставит перед риэлторами более сложные задачи. Сейчас мы находимся в точке начала основных проблем, связанных с развитием финансовых кризисов. Мы пока до конца не ощутили ситуацию и возможные выходы из нее. Однако рынок недвижимости всегда развивается неоднозначно, и из грядущей ситуации мы, я уверен, выйдем более крепкими, более сильными», - отметил Сергей Сухарев.