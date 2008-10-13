Услуги риэлторов Тюмени оплачиваются по-новому

В связи с проблемами в экономике, не понимая сложившейся ситуации, жители Тюмени стараются приобрести жилье, ожидая в дальнейшем самого худшего, поэтому спрос на жилье в сентябре этого года даже вырос. В первый месяц осени ОРТ совершило 45 сделок по продаже недвижимости в новостройках только одного из своих партнеров-застройщиков, что является рекордным показателем. Однако большая часть сделок, комментируют ситуацию застройщики, проводится уже без привлечения кредитных средств. Застройщики выводят на рынок альтернативные схемы, например, покупка жилья в рассрочку, и именно они становятся сейчас, в условиях ограниченности кредитных резервов, наиболее привлекательным для покупателей инструментом.