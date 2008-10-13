nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская «Мимикрия» прошла «дорогой дураков»

13 октября 2008, 10:13
Театр «Мимикрия» проводил «бабье лето» своим уличным спектаклем «Дорога дураков», премьера которого состоялась на IV Международном фестивале уличных Театров «Сны улиц 2008» в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Спектакль прошел 9 октября на площади Цветного бульвара у цирка. Около полутора часов продолжалось выступление на открытом воздухе. Актерам «Мимикрии» удалось погрузить публику в атмосферу простой бесхитростной жизни на грани абсурда. Публика встала кругом, а в центре импровизированной сцены расположилась телега, нагруженная актерами театра. В течение всего выступления по кругу практически без остановок медленным шагом перемещались актеры, изображавшие путников с вещами, закинутыми за спины.

Не без удовольствия зрители смотрели спектакль. К тому же создавалось впечатление участия, когда актеры, идущие по кругу, изредка останавливались, подходили к зрителям и смешили их: примеряли их вещи, садились рядом и подобно собакам жались к их ногам.

«Дорога дураков» - это путь от сомнений к вере в себя, в счастье, что невидимо и неслышимо ожидает рядом.

#Новости#Театр#Мимикрия#Тюмень#Ксения#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25