Тюменская «Мимикрия» прошла «дорогой дураков»

Спектакль прошел 9 октября на площади Цветного бульвара у цирка. Около полутора часов продолжалось выступление на открытом воздухе. Актерам «Мимикрии» удалось погрузить публику в атмосферу простой бесхитростной жизни на грани абсурда. Публика встала кругом, а в центре импровизированной сцены расположилась телега, нагруженная актерами театра. В течение всего выступления по кругу практически без остановок медленным шагом перемещались актеры, изображавшие путников с вещами, закинутыми за спины.