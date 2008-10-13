Тюменская «Мимикрия» прошла «дорогой дураков»

Спектакль прошел 9 октября на площади Цветного бульвара у цирка. Около полутора часов продолжалось выступление на открытом воздухе. Актерам «Мимикрии» удалось погрузить публику в атмосферу простой бесхитростной жизни на грани абсурда. Публика встала кругом, а в центре импровизированной сцены расположилась телега, нагруженная актерами театра. В течение всего выступления по кругу практически без остановок медленным шагом перемещались актеры, изображавшие путников с вещами, закинутыми за спины.
Не без удовольствия зрители смотрели спектакль. К тому же создавалось впечатление участия, когда актеры, идущие по кругу, изредка останавливались, подходили к зрителям и смешили их: примеряли их вещи, садились рядом и подобно собакам жались к их ногам.
«Дорога дураков» - это путь от сомнений к вере в себя, в счастье, что невидимо и неслышимо ожидает рядом.