Цены на жилье в Тюмени – чего ожидать?

Ряд спикеров утверждает, что ипотечная паника в нашей стране не обоснованна. В отличие от Америки, где почти половина трудоспособного населения является участником ипотеки, в России эта программа только начала развиваться и успела охватить очень небольшой процент экономически активного населения страны. К тому же, нельзя сравнивать условия кредитования на Западе и в России, у нас даже самые лояльные проценты по ипотеке и полгода назад более чем в два раза превышали американские, а, следовательно, учитывали многие риски.
Стоит отметить, что в России нет закона об индивидуальном банкротстве, а значит заемщик, вне зависимости от его материального положения, остается должником банка всю жизнь, что опять же снижает риск не возврата средств банку. Да и сами российские банкиры признают, что до сих пор ипотечные кредиты были самыми возвратными, процент просрочек по ним минимальный. Когда руководители государства передавали банки в частные руки, очевидно, понимали, что в случае каких бы то ни было форс-мажорных обстоятельств любые правительственные программы (даже президентские нацпроекты) могут легко остаться без поддержки банковского сектора. Во всяком случае, частного. Смогут ли и станут ли реанимировать умирающую ипотеку госбанки и те, которым государство оказывает поддержку – покажет время.
Между тем, крах ипотечного кредитования в итоге может свести на нет реализацию нацпроекта «Доступное и комфортное жилье». Стоимость квартир, особенно в новостройках, уже перестала расти, а в последнее время наметилась тенденция к ее снижению. Причина в том, что банки перестали выдавать крупные кредиты строительным компаниям, объясняя это недостатком свободных средств, а также опасениями по поводу своевременного возврата. Во-первых, есть вероятность, что часть новостроек превратится в долгострой, во-вторых, даже уже готовая «первичка» плохо продается.
Крупные строительные компании ищут новые механизмы реализации жилья. В частности, уже сейчас реализуют строящиеся квартиры в рассрочку, с погашением их полной стоимости вплоть до окончания строительства и даже через два-три месяца после него. То есть, практически продают уже готовое жилье по ценам долевок. Конечно, это мера временная и не может служить альтернативой ипотечному кредитованию. Банкиры уверяют, что только финансовая поддержка этой программы со стороны государства и более четкие и прозрачные механизмы рефинансирования ипотечных кредитов, закрепленные законодательно, могут исправить создавшееся положение.
И это лишь начало процесса падения цен на жилье, считают специалисты. К примеру, в Санкт-Петербурге цены на строящееся жилье уже упали на 15 %.
В Тюменской области предложение на рынке недвижимости значительно превышает спрос. Но стоит отметить, что снижение цен на жилье вовсе не означает, что вскоре каждый желающий, наконец-то, сможет обзавестись собственной квартирой. Во-первых, настолько доступным, чтобы на него можно было накопить за короткое время, имея даже зарплату в 50 тысяч рублей, жилье все равно не станет, а взять кредит, как говорилось выше, становится весьма затруднительно.
Есть и другая сторона медали: падение цен на строящееся жилье на фоне высоких тарифов за электроэнергию, ГСМ, а также цен на стройматериалы рано или поздно сделает строительство жилья нерентабельным и приведет к существенному снижению его темпов. Между тем, несмотря на видимое «затоваривание» рынка недвижимости, в реальности всех построенных в последние годы квадратных метров недостаточно, чтобы обеспечить отдельными квартирами и треть нуждающихся.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги работы в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье» в 2007 году, отмечал, что для решения квартирного вопроса в Тюменской области необходимо строить в среднем по пять квадратных метров жилья на человека в год. В то время как даже в Тюмени – самом активно застраивающемся городе юга области – эта цифра в пять раз меньше. Нетрудно понять, что, если строительный рынок накроет кризис, то цены на жилье вновь поползут вверх, тогда как роста доходов основной части населения в ближайшее время никто не обещает.