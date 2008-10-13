Цены на жилье в Тюмени – чего ожидать?

Стоит отметить, что в России нет закона об индивидуальном банкротстве, а значит заемщик, вне зависимости от его материального положения, остается должником банка всю жизнь, что опять же снижает риск не возврата средств банку. Да и сами российские банкиры признают, что до сих пор ипотечные кредиты были самыми возвратными, процент просрочек по ним минимальный. Когда руководители государства передавали банки в частные руки, очевидно, понимали, что в случае каких бы то ни было форс-мажорных обстоятельств любые правительственные программы (даже президентские нацпроекты) могут легко остаться без поддержки банковского сектора. Во всяком случае, частного. Смогут ли и станут ли реанимировать умирающую ипотеку госбанки и те, которым государство оказывает поддержку – покажет время.