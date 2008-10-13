Собачья проблема в Тюмени

«Изначально, чтобы как-то регулировать численность бездомных животных, какую-то часть придется усыплять, причем большую: таковы реалии нашего времени. Мы еще не достигли того уровня, чтобы всех животных с улицы помещать в приют. Зачастую любители животных занимают активную позицию против нас из-за того, что работники усыпляют животных. Но они должны понимать, что мы живем не в Англии и не в Америке, где система приютов существует уже более пятидесяти лет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что усыпление ─ это самое разумное решение на данном этапе. Пройдет несколько лет, обстановка изменится и можно будет на практике осуществлять систему «отлов ─ стерилизация ─ возврат». А сейчас представьте такую ситуацию, будто бабушки написали заявку, что во дворе у них целая стая собак. А другие бабушки из этого же района подкармливают этих животных. Приехала бригада, выловили всех собак, стерилизовали. Что вы думаете, если через две недели после стерилизации мы выпустим всех животных обратно, то те бабушки ─ инициаторы заявки, будут довольны? Ничего подобного. Не будут рады и молодые мамы с маленькими детьми. Конечно, быть может, одна стерилизованная собака, живущая во дворе, никому не помешала, но речь идет о стае. Конечно, они после операции они не будут приносить потомство. У многих улучшится характер, но у кого-то может и не улучшится, ведь бывают агрессивные от природы животные. Необходимо будет выбраковывать часть собак, ведь мы не сможем выпустить на улицу агрессивных животных, тем самым, подвергая опасности жизни людей. Вот наглядный пример того, что проблема эта у нас актуальна, но мы всеми силами стараемся ее разрешить», ─ подчеркнула Наталия Рублева.