Собачья проблема в Тюмени

За воротами, выкрашенными в голубой цвет, скрывается пункт временного содержания безнадзорных животных. Он работает немногим больше года, но благодаря приюту, сотни беспризорных собак смогли обрести настоящий дом. К сожалению, это лишь малая доля тех, кто на своей шкуре испытал все прелести «собачьей жизни».
В 2001 году С. Н. Гашев, доктор биологических наук, профессор и заведующий кафедрой зоологии и ихтиологии Тюменского государственного университета, занимался изучением проблемы бродячих собак путей ее решения в городе Тюмени. Согласно его исследованиям, обычно беспризорные животные обитают на участках в составе небольших (по 4-6 особей) стай, составленных старой самкой («родоначальницей» и часто вожаком), 2-3 ее щенками и 1-2 примкнувшими к ним собаками. В среднем доля самок в таких стаях составляет около 25 %, а возраст собак в среднем - около 4 лет. Причем, в последнем случае лишь отдельные собаки по возрасту превышают 8 лет, большинство же щенков погибают по разным причинам в течение 1-1,5 лет после рождения. Это дает основание предполагать, что популяция бродячих собак в городе не способна успешно самовоспроизводиться и, видимо, постоянно пополняется за счет выброшенных домашних животных.
Один известный писатель сказал: «Я слишком люблю животных, чтобы заводить их дома». Это высказывание взято за основу экологическим научным обществом студентов «GreenHelpers» («Зеленые помощники»), призывающим каждого из нас проникнуться проблемой бездомных животных. Официально организация начала свое существование 6 марта 2008 года, сейчас за плечами «хелперов» несколько благотворительных акций, которые помогли приюту и пенсионерам, которые своими силами пытаются подкормить бродяг. Уникальность общества состоит в том, что его образование ─ это целиком заслуга студентов. Совсем недавно «Зеленые помощники» приняли участие в конкурсе социальных проектов «Шаг навстречу», устроенном компанией «Автоград» и заняли первое место.
По словам Евгения Белова, руководителя ЭКНОС «GreenHelpers», в нашем городе много людей, которые готовы помогать бездомных животным, но они разрознены. "А в одиночку сложно что-то делать. Поэтому, одна из целей создания общества ─ объединить людей, желающих помочь животным" - сказал Евгений.
«Мы сотрудничаем с пунктом временного содержания безнадзорных домашних животных. Недавно проводили благотворительную акцию «В добрые руки», в результате которой мы купили 50 кг корма и отвезли его в приют. Одна из наших участниц ─ Маша Опенько ─ помогает пункту выхаживать найденных животных и заниматься их стерилизацией. Недавно к ним поступили котята, которых хозяева, пожелавшие избавиться от них, закопали в песочнице. К сожалению, одного котенка спасти не удалось. Поражают жестокостью случаи издевательств над животными, например, люди привязывают собак бойцовых пород к дереву где-нибудь за городом и оставляют их там погибать. Это проблема бесконечна, поэтому мы будем продолжать заниматься ею, пока существует наше общество. После всех этих акций мы пришли к выводу, что нужно попытаться воззвать к совести людей и убедить их в том, что незачем заводить породистых животных и в случае, если их что-то не устраивает, попросту избавляться от них. Что касается путей регулирования численности бездомных животным, то одним из методов решения проблемы является стерилизация. То есть мы за то, чтобы один раз стерилизовать кошку, чем постоянно убивать ее потомство» ─ отметил Евгений Белов.
К слову, стерилизация ─ это операция по удалению яичников и яичек у животных для прекращения функции воспроизведения видов. Благодаря этой мере, животное теряет половой инстинкт и становится более спокойным, снижается агрессивность к животным и людям, в то же время сохраняются инстинкты охраны территории и помещений.
Как рассказал ГТРК «Регион-Тюмень» травматолог-ортопед Тюменской областной больницы №2 Иван Сабанов, не было еще дня без пациентов, пострадавших от животных. С начала года только в одной больнице зарегистрировано более 2,5 тысяч жертв представителей фауны. Рекордсменами по количеству укусов выступают собаки, при этом из общего объема случаев 30 % приходится на домашних питомцев и 70 % - на бродячих. На втором месте среди кусающихся животных находятся кошки.
Пока в Тюмени функционирует только один официальный пункт временного содержания безнадзорных домашних животных. Он был создан благодаря контракту городской администрации с ООО «СпецВетСервис» и начал свою работу 22 июня 2007 года. В пункте работают две выездные бригады, в состав которых входят водитель, ловец и ветеринарный врач. Команды работают с понедельника по субботу по специально установленному графику, в соответствии с которым в определенные дни совершается рейд по административным округам нашего города: Центральному, Ленинскому и Калининскому. Часть животных во время рейда усыпляется: это производится с помощью препарата, который содержится в шприцах, заправляемых в специальное оружие. К слову, за 2007 год в Тюмени было отловлено и усыплено 3094 собаки. Какую-то часть животных бригады привозят в приют. Поступившие в пункт собаки проходят профилактический осмотр в ветеринарном пункте на наличие экто─ и эндопаразитов, далее они проходят необходимую обработку: у кобелей ─ это кастрация, у сук ─ стерилизация.
За месяц в пункт прибывает около 20─25 животных, примерно столько же собак за это время обретают новых хозяев. По словам Наталии Рублевой, ветеринарного врача ООО «СпецВетСервис», бывает, что за день люди забирают трех собак, иногда получается так, что целую неделю никто не приезжает. Вообще, по правилам, поскольку, приют временного содержания, то животное может оставаться там не дольше, чем на полгода. А потом работники должны выпустить стерилизованную собаку туда, откуда взяли. Но пока таких прецедентов не было. Случалось, что люди приходили с просьбой забрать их дворовую собаку с целью стерилизовать ее. Сотрудники выполняют их просьбу, а потом отдают животное обратно. Если животное какое-то время находится в приюте, а на свободе его никто не ждет, то работники пункта пытаются найти ему хозяина.
«Изначально, чтобы как-то регулировать численность бездомных животных, какую-то часть придется усыплять, причем большую: таковы реалии нашего времени. Мы еще не достигли того уровня, чтобы всех животных с улицы помещать в приют. Зачастую любители животных занимают активную позицию против нас из-за того, что работники усыпляют животных. Но они должны понимать, что мы живем не в Англии и не в Америке, где система приютов существует уже более пятидесяти лет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что усыпление ─ это самое разумное решение на данном этапе. Пройдет несколько лет, обстановка изменится и можно будет на практике осуществлять систему «отлов ─ стерилизация ─ возврат». А сейчас представьте такую ситуацию, будто бабушки написали заявку, что во дворе у них целая стая собак. А другие бабушки из этого же района подкармливают этих животных. Приехала бригада, выловили всех собак, стерилизовали. Что вы думаете, если через две недели после стерилизации мы выпустим всех животных обратно, то те бабушки ─ инициаторы заявки, будут довольны? Ничего подобного. Не будут рады и молодые мамы с маленькими детьми. Конечно, быть может, одна стерилизованная собака, живущая во дворе, никому не помешала, но речь идет о стае. Конечно, они после операции они не будут приносить потомство. У многих улучшится характер, но у кого-то может и не улучшится, ведь бывают агрессивные от природы животные. Необходимо будет выбраковывать часть собак, ведь мы не сможем выпустить на улицу агрессивных животных, тем самым, подвергая опасности жизни людей. Вот наглядный пример того, что проблема эта у нас актуальна, но мы всеми силами стараемся ее разрешить», ─ подчеркнула Наталия Рублева.
В ближайшее время планируется добавить еще двадцать вольеров к тридцати, уже имеющимся. Также пять вольеров должны утеплить для проведения операций в зимнее время. Нетрудно подсчитать, сколько бездомных животных получают шанс обрести нового хозяина. Большинству же пока приходится ценой собственной жизни расплачиваться за безответственность тех, кто их приручил.