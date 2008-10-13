«Animal ДжаZ» в Тюмени. Зверский позитив

Как это бывает обычно, саунд-чек затянулся – однако фаны группы согласны были ждать начала концерта хоть до утра. И вот, на танцполе яблоку негде упасть, бар уже заполнен, в одну минуту выкуриваются сотни нервных сигарет – никотиновый туман беспокойно ползает под потолком. Режим ожидания, в общем. Однако пауза была непродолжительной – с появлением группы на сцене, словно кто-то нажал кнопку play.
«Animal ДжаZ» выступали в несколько измененном составе. Вместе с группой приехал барабанщик коллектива «Amatory» – пришлось прибегнуть к помощи сессионного музыканта, так как Ян Лемский (постоянный ударник) сломал руку. Как вы понимаете, для барабанщика сломанная рука – это все равно, что анорексия для борца сумо. Со слов «Михалыча» (вокал), все остальные участники группы переживают за товарища и с нетерпением ждут его выздоровления. Однако сессионный драммер никак не повлиял на оригинальное звучание «Animal ДжаZ». Для группы характерны сочетания тяжелых гитарных риффов и лиричных акустических переходов, сильная вокальная линия и направленность на смешение стилей. А если еще обратить внимание на текст песен, то становится понятным, почему «Animal ДжаZ» стоят выше российского альтернативного течения.
Программу концерта разнообразили англоязычные композиции, вместе с тем были исполнены новые песни и хиты группы («Три полоски», «Стереолюбовь», «Каблуки» и др.).
«Михалыч», он же Александр Красовицкий, решил развивать вокальные способности поклонников – зал пел вместе с вокалистом. Мальчики и девочки испытывали кеды на прыгучесть, а танцпол «Берлоги» – на прочность. Два часа позитивного безумия и полной самоотдачи. Так что ближе к концу программы вокалист пел уже лежа, гитаристы перестали вытворять акробатические трюки, и только неунывающий барабанщик самозабвенно лупил по тарелкам. «Animal ДжаZ» выложились на все 120% - однако это не помешало им выйти на бис. Вот это и есть любовь к собственному делу.
Группа «Animal ДжаZ» и клуб «Берлога» в лице Олега Кухарева приносит свои извинения, но вышло так, что музыканты совсем не оставили сил для конструктивной беседы. Так что интервью взять не получилось – «Animal ДжаZ» были скорее настроены на непродолжительный отдых, а не на общение с прессой. Однако этот факт лишний раз подтверждает, что количество драйва на концерте превзошло всякие ожидания.