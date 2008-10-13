«Animal ДжаZ» в Тюмени. Зверский позитив

«Animal ДжаZ» выступали в несколько измененном составе. Вместе с группой приехал барабанщик коллектива «Amatory» – пришлось прибегнуть к помощи сессионного музыканта, так как Ян Лемский (постоянный ударник) сломал руку. Как вы понимаете, для барабанщика сломанная рука – это все равно, что анорексия для борца сумо. Со слов «Михалыча» (вокал), все остальные участники группы переживают за товарища и с нетерпением ждут его выздоровления. Однако сессионный драммер никак не повлиял на оригинальное звучание «Animal ДжаZ». Для группы характерны сочетания тяжелых гитарных риффов и лиричных акустических переходов, сильная вокальная линия и направленность на смешение стилей. А если еще обратить внимание на текст песен, то становится понятным, почему «Animal ДжаZ» стоят выше российского альтернативного течения.